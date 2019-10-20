تدريب مفتشي السفن على الآلات المساعدة في صلالة

صلالة – الرؤية

تستضيف السلطنة مُمثلة بوزارة النقل وبالتنسيق والتعاون مع مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن حلقة عمل في صلالة لتدريب مُفتشي السفن المتخصصة على الآلات المساعدة بغرف المحركات، ويشارك فيها 20 مفتشا من السلطنة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر حتى 24 أكتوبر.

وافتتحت حلقة العمل أمس تحت رعاية الدكتور راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية بوزارة النقل ورئيس لجنة مذكرة تفاهم الرياض، وتُنفذ حلقة العمل تحت إشراف خبراء من هيئة التصنيف اللويدز ضمن توصيات الاجتماع الأخير للجنة الخليجية المشرفة على أعمال المذكرة للدول الأعضاء بالمذكرة والتي تترأسها السلطنة.

وتُركز حلقة العمل على عدة محاور نظرية مُتعلقة بأهمية صيانة الآلات المساعدة بغرف المحركات على ظهر السفن بجميع أنواعها وأحجامها والزائرة للموانئ في المنطقة، للمحافظة على حماية البيئة البحرية من خلال وضع وتطبيق الإجراءات والتعاميم التى تصدر عن المنظمة البحرية الدولية (IMO) في هذا الخصوص. وفي الجانب العملي، سيجري التنسيق مع ميناء صلالة للقيام بالتفتيش التدريبي للمشاركين على متن إحدى السفن الراسية بالميناء، والتركيز على الآلات المساعدة في غرف المُحركات من ناحية فحصها والتأكد من صلاحيتها وعملها بصورة جيدة.