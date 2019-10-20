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8 فائزين بـ 300 ألف ريال ضمن سحوبات صحار الدولي

الأحد 20 أكتوبر 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 نظم صحار الدولي حفلا لإجراء السحوبات ربع السنوية والسحوبات الشهرية لسبتمبر الماضي تحت شعار "هذا هو الفوز"، وشهد الحفل إعلان أسماء 8 فائزين بجوائز نقدية بقيمة إجمالية  300,000 ريال عماني.   

وأقيم الحفل في ولاية صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي، والي صحار، وسط حضور أكثر من 300 شخص، إلى جانب كبار الشخصيات والزبائن وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية لصحار الدولي. وتم الإعلان عن الفائزين الاثنين المحظوظين من الفئة العامة في السحوبات ربع السنوية من فرع روي، وفرع إدارة الثروات، وفي فئة إدارة الثروات فاز أحد زبائن فرع السويق، وكذلك فرع صلالة. كما فازت ليلى البلوشية من فرع صور، وزبون آخر من فرع العذيبة في السحوبات الشهرية  للفئة العامة، وكذلك فازت عالية القاسمي من فرع العامرات وزبون من فرع صحار في فئة إدارة الثروات.

وبدأ الحفل بكلمة خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية بصحار الدولي، مشيرًا إلى تزامن السحوبات مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية متضمناً مجموعة من الفقرات الترفيهية.

وقال الهديفي: تأتي سحوباتنا الشهرية ضمن برنامج حساب الجوائز 2019 بمثابة فرص سانحة لتوفير المزيد من فرص الفوز لزبائننا الكرام، ومساعدتهم على تطوير حياتهم مما يُسهم بدوره في تحقيق الازدهار والتقدم للبلاد بشكل عام، ليس ذلك فحسب، بل إنَّ هذه السحوبات تُعد بمثابة فرصة مثالية لنا للتواصل عن كثب مع زبائننا الكرام، الأمر الذي يُمكننا من فهم تطلعاتهم ومتطلباتهم، مما يُسهم على المدى البعيد في تقديم حلول وخدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم المتغيرة باستمرار، وبالنيابة عن صحار الدولي، أتقدم بالتهنئة لكافة الفائزين بالسحوبات، ونأمل أن يكون فوزهم في هذه السحوبات حافزًا لجميع زبائننا من أجل مواصلة الادخار كوسيلة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أُسرهم عبر مضاعفة فرص فوزهم في برنامج حساب الجوائز لصحار الدولي 2019.

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