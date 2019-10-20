"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الرؤية - فايزة الكلبانية

بدأت شركة مزون للألبان طرح مُنتجاتها من الحليب الطازج ليكون متاحاً أمام المستهلكين في مختلف أرجاء السلطنة، وتعتزم الشركة إطلاق كافة المنتجات مثل اللبن والروب والأجبان والآيس كريم والعصائر تباعاً خلال الفترة المقبلة.

وأقيمت فعالية الإطلاق الرسمي للمنتجات بحضور معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وأعضاء مجلس إدارة شركة مزون للألبان، والعاملين في الشركة، وذلك في مكتب الشركة بمنطقة الرسيل الصناعية.

وقال سعادة الدكتور راشد بن سالم المسروري رئيس مجلس إدارة الشركة: هذه لحظة تاريخية في قطاع الأمن الغذائي، ستعزز إستراتيجية السلطنة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ونثمن عالياً الجهود التي بذلها العاملون في الشركة للوصول إلى هذا الإنجاز، والالتزام بأعلى المعايير وأفضل الممارسات في كافة قطاعات الشركة، بما في ذلك تبني خطط ممنهجة في تدريب وتشغيل الشباب العُماني وإدماجهم في قطاع التصنيع الغذائي، ونحن متفائلون بالزخم المجتمعي الذي صاحب فترة إنجاز المشروع، وهو ما يدل على حرص المجتمع وثقافته العالية في دعم المنتجات العُمانية التي تأتي كل صباح وبفخر من بقعة غالية علينا وهي ولاية السنينة بمحافظة البريمي. ومن جانبه، قال الدكتور أرجون سابرامانيان الرئيس التنفيذي للشركة: لم تكن رحلة سهلة، وأتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم وتوجيههم ودعمهم اللامحدود، كما أتقدم بالشكر إلى زملائي أعضاء الإدارة التنفيذية وكافة العاملين على التضحيات التي قدموها طوال 24 شهرًا من العمل المتواصل، ومن دواعي سرورنا أن نشهد طرح أول منتج لنا في الأسواق وهي بداية لرحلة نجاح ونمو وازدهار ستكون مصدر فخر للعُمانيين، حيث ستكون الشركة عمَّا قريب الأولى في قطاع الألبان في السلطنة وقد بدأنا في توزيع منتجاتنا في مسقط وسنشمل كافة المحافظات والولايات خلال فترة وجيزة، كما سنشهد عمليات تصدير منتجات الألبان عما قريب.

وأوضح المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة أن مزون للألبان وقعت اتفاقيات مع جميع المراكز التجارية الكبرى والمحلات الصغيرة بالسلطنة لتوزيع منتجاتها، مضيفاً أنَّ الشركة تعمل وفق نظام لوجستي متقدم بإدارة عُمانية، وقد بدأنا بتوزيع 25 ألف لتر وقريباً يصل حجم التوزيع إلى 100 ألف لتر ومن ثم إلى مليون لتر خلال مراحل مُتقدمة.

ويأتي إطلاق مزون لباكورة منتجاتها خلال وقت قياسي بعد مرور 24 شهراً من وضع حجر الأساس للمشروع في 17 أكتوبر 2017م، تمَّ خلالها إنجاز المزرعة بطاقة استيعابية تقدر بـ 25 ألف رأس من الأبقار، وإنشاء المصنع الذي يعد واحداً من أضخم مصانع منتجات الألبان في الشرق الأوسط وأكثرها تطورا بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون لتر من مختلف المنتجات، بما يتماشى مع استراتيجية السلطنة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية بشكل عام ومنتجات الألبان بشكل خاص. ومع هذا الإطلاق، سيُتاح لسكان السلطنة الاستمتاع بمنتجات عُمانية عالية الجودة بعد ساعات فقط من إنتاجها في المزرعة.

وتُعد مزون للألبان إحدى شركات الألبان الأكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية على مستوى المنطقة، وهو ما يتجلى في كافة مرافق الشركة وتجهيزاتها عالية التقنية، بدءًا من ممارسات رعاية المواشي، وتقنيات حلب الأبقار، وإنتاج وتعليب المنتجات، ووصولاً إلى شبكة الدعم اللوجستي التي ستضمن وصول المنتجات طازجة إلى كل قرية عُمانية، إضافة إلى تبني ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها التشغيلية.

ويشار إلى أن مزون للألبان هي شركة مساهمة مغلقة تساهم فيها: الشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة الوطنية للصناعات والموارد وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وصندوق تقاعد المكتب السلطاني والشركة العُمانية لمنتجات الألبان ومشتقاتها والأغذية وشركة الحصن للاستثمار.