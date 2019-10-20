لجنة انتخابات الشورى بالعامرات تجتمع بالمترشحين لعضوية مجلس الشورى

العامرات - عيسى بن عبدالله القصابي

عقدت لجنة الانتخابات لعضوية مجلس الشورى بولاية العامرات، اجتماعاً برئاسة سعادة محمد بن حميد بن محمد الغابشي، والي العامرات رئيس اللجنة بالمترشحين والمترشحات لعضوية المجلس للفترة التاسعة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ذات الصلة والمتعلقة بالعملية الانتخابية والاستعدادات النهائية ليوم التصويت والذي يصادف 27 من أكتوبر الجاري.

وأصدرت اللجنة توجيهاً للمترشحين أكدت فيه ضرورة التقيد بالموعد المحدد من قبل اللجنة الرئيسية للانتخابات لإزالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية واللوحات والصور والذي يصادف الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت.

وحثَّ سعادة رئيس اللجنة جميع المترشحين بأهمية حضورهم يوم التصويت قبل موعد التصويت لفحص الأجهزة المخصصة للتصويت بحضور رئيسي لجنتي التصويت والفرز، كما نوه سعادته بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من الجهة المختصة والتحلي بروح المسؤولية.

وقال سعادته إنَّ ولاية العامرات أتمت كافة الاستعدادات لهذا الاستحقاق الوطني واستقبال 12059 ناخباً وناخبة بينما بلغ عدد المترشحين ثمانية عشر مرشحاً بينهم امرأتان حيث سيختار الناخبون عضوان لتمثيلهم في مجلس الشورى للفترة التاسعة من خلال مركزين للانتخاب واحد للذكور والآخر للإناث وستكون مدرسة الصهباء بنت ربيعة مخصصةً لفئة الذكور ومدرسة عبيدة بنت مسلم لفئة الإناث.

وقال سعادة محمد بن حميد بن محمد الغابشي، والي العامرات، إن هناك وعياً من قبل المواطنين بأهمية العملية الانتخابية وضرورة مشاركتهم الحدث الوطني ودعا سعادته جميع المواطنين ممن قيدوا أسماءهم في السجل الانتخابي في ولاية العامرات للحضور في اليوم المحدد للتصويت واختيار ممثليهم في مجلس الشورى حيث ستكون اللجان المنظمة في استقبالهم والتسهيل لهم ومساعدتهم إذا تطلب الأمر خاصة وأن عملية التصويت سوف تشهد نقلة نوعية في الانتخابات وذلك باستحداث جهاز إلكتروني مما يسهل الإجراءات ويختصر الوقت.