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رئيس لجنة انتخابات الشورى يجتمع بمرشحي الكامل والوافي لتوضيح إجراءات التصويت

الأحد 20 أكتوبر 2019 07:59 م بتوقيت مسقط

رئيس لجنة انتخابات الشورى يجتمع بمرشحي الكامل والوافي لتوضيح إجراءات التصويت

 

الكامل والوافي - سعيد الهاشمي 
ترأس سعادة الشيخ سالم بن عبدالله المدحاني والي الكامل والوافي رئيس لجنة انتخابات الشورى للفترة التاسعة الاجتماع بالأعضاء المترشحين بالولاية.

وأوضح المدحاني الإجراءات التي يجب عليهم مراعاتها أثناء فترة الإدلاء بالأصوات وكذلك الدعاية الانتخابية وما تنص عليه الشروط الواجب اتخاذها ثم ترك سعادته للحضور النقاش والاستفسارات وأي أسئلة تتطلب التوضيح.

وأكمل سعادته الاجتماع مع رؤساء لجان التنظيم والتصويت والفرز وذلك لمُراجعة التجهيزات والتحضير ليوم الانتخاب المقرر في السابع والعشرين من الشهر الجاري، وبعدها تفقد سعادته مركز الاقتراع بمدرسة العباس بن عبد المطلب بالولاية حيث إنَّ الولاية لديها موقت واحد فقط ويبلغ عدد الناخبين حوالي ٩٨٠٠ ناخب.

 

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