"التعليم" تنفذ برنامجا تدريبيا حول التربية المتحفية وتعزيز قيم المواطنة

مسقط - ناهد الكلبانية

تصوير/ مريم المزروعية

نفَّذتْ وزارة التربية والتعليم -مُمثلة بدائرة المواطنة- وبالتعاون مع المتحف الوطني، صباح أمس، برنامجاً تدريبيًّا بعنوان "التربية المتحفية وتعزيز قيم المواطنة"؛ وذلك بمقر المتحف الوطني، لـ36 معلماً ومعلمة من تخصص الدراسات الاجتماعية بـ6 محافظات تعليمية؛ هي: مسقط، وشمال الباطنة، وجنوب الباطنة، والداخلية، وشمال الشرقية، وجنوب الشرقية.

ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين على المتاحف ومفهومها وأهمية دورها وأنواعها، وإكسابهم آليات وأساليب الاستفادة من المتاحف في دعم العملية التعليمية، والتعرف على أهمية دورها في تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب من خلال ربطه بالمكونات الثقافية والتاريخية التي تصف ماضي أجداده، وتحكي له قصة حضارة البلد الذي ينتمي إليه.

وتضمَّن البرنامج التدريبي تقديم ورقتي عمل؛ الأولى بعنوان "التعريف بالمتحف الوطني والأدوار التي يقوم بها"، وقدمتها شريفة المسكرية إخصائية تعليم بمركز التعلم بالمتحف الوطني؛ وتناولت التعريف بالمتحف الوطني وأهم مرافقه، ونوعية البرامج التي يقدمها للعائلات، ولطلاب المدارس، والكليات والجامعات، وللفئات الأخرى في المجتمع.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان "المتاحف ودورها في تعزيز المواطنة" قدمها سليمان المحرزي رئيس قسم برامج المواطنة بدائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم؛ وتناولت الورقة ثلاثة محاور أساسية: التنشئة المتحفية والمواطنة، ودور المتاحف في تعزيز المواطنة، والتجارب الدولية في مجال الاستفادة من المتاحف لتعزيز المواطنة.

وفي ختام البرنامج، قام المعنيون بالمتحف الوطني بأخذ المشاركين في جولة للتعرف على القاعات المختلفة التي يحتويها المتحف، وتقديم شرح الأركان المختلفة والمقتنيات التراثية التي تحتويها هذه القاعات.

يُذكر أنَّ البرنامج التدريبي "التربية المتحفية وتعزيز قيم المواطنة" سيتم تنفيذه أيضا في الفصل الدراسي الثاني ليشمل المحافظات التعليمية الخمس المتبقية.