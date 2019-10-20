"جمعية طب القلب" تنظم يوما مفتوحا بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ الجمعية العُمانية لطب القلب يومًا مفتوحًا بمناسبة اليوم العالمي لأمراض القلب، برعاية سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور الدكتور كاظم بن جعفر سلطان رئيس الجمعية العمانية لطب القلب، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية؛ وذلك بالساحة الرئيسية بمركز جراند مول التجاري بولاية بوشر.

من جانبها، قالت الدكتور مطلوبة بنت أيوب الزدجالية رئيسة فريق عمل الرعاية المجتمعية وعضو مجلس إدارة الجمعية، إنَّ تعزيز صحة القلب عند الإنسان يأتي من خلال الحد من الأخطار المتعلقة بالسلوكيات ونمط الحياة، كالتدخين وقلة ممارسة النشاط البدني، وسوء التغذية.

ودعتْ رئيسة فريق عمل الرعاية المجتمعية بالجمعية الجميع إلى ضرورة إجراء الكشف المبكر لأمراض القلب الوعائية، مع ضرورة توفير العلاج اللازم والمعلومات الصحية لأفراد المجتمع، كالمنشورات التوعوية حول أخطار الإصابة بأمراض القلب، والتشجيع على تناول الغذاء الجيد.

وبدورها، أوضحت الدكتورة مطلوبة الزدجالية أهمية ممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل، والتي ذكرت أنها من الممكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وصاحب اليوم المفتوح إقامة معرض تثقيفي، احتوى على عدة أقسام متعددة؛ منها: قسم لقياس ضغط الدم، وقسم لقياس السكري وكتلة الجسم والوزن، وقسم لكيفية ضبط السكر تفاديا للتعرض لأي مشكلات صحية في المستقبل، وقسم للتثقيف الصحي عن قسطرة القلب، وقسم للتثقيف عن إنعاش القلب والرئة، وقسم للتثقيف للممارسة الرياضة لأجل سلامة الفرد من مرض القلب وللحد من مخاطر المسببة للتعرض لأمراض القلب.