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"المرصد الاجتماعي" يشارك في مؤتمر دولي عن السكان والتنمية المستدامة

الأحد 20 أكتوبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

الدكتور سعيد الظفري (2)
الدكتور سعيد الظفري (3)
الدكتور سعيد الظفري (4)
الدكتور سعيد الظفري (5)
الدكتور سعيد الظفري (6)

 

مسقط - الرؤية

شَاركَ البرنامجُ الإستراتيجيُّ لبحوث المرصد الاجتماعي بمجلس البحث العلمي في أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المستدامة في السلطنة، والذي استضافته جامعة السلطان قابوس على مدار يومين خلال الفترة الماضية.

وتمثَّلت مُشاركة برنامج المرصد الاجتماعي بعرض دراستين علميتين؛ حيث عرض الدكتور سعيد الظفري مدير البرنامج الإستراتيجي لبحوث المرصد الاجتماعي، ورقة علمية تناولت مستويات التوافق الزواجي في الأسرة العمانية وعلاقته بأسلوب المعاملة الوالدية، وقد تمَّ تطبيق أداة الدراسة على 667 مشاركا من أولياء الأمور من مختلف محافظات السلطنة.

وتوصَّلت النتائج إلى وجود مستويات مرتفعة من التوافق الزواجي في الأسرة العمانية، ووجود مستويات منخفضة من المعاملة القائمة على التفرقة بين الأولاد، كما دلَّت النتائج على وجود علاقة سلبية بين متغيرات الدراسة؛ إذ كلما زاد مستوى التوافق الزواجي داخل الأسرة انخفضت مستويات التفرقة في المعاملة الوالدية، وساد الأسرة مناخ يتَّسم بالصحة النفسية والوفاق بين الأولاد والأبوين؛ مما يُؤكد أهمية العناية ببرامج الإرشاد الزواجي.

وشاركَ برنامج المرصد الاجتماعي بورقة علمية بعنوان "العوامل المؤثرة على الهوية الوطنية العمانية وسبل تعزيزها لدى الشباب العماني"، تهدف إلى تقديم إستراتيجيات مقترحة لتعزيز الهُوية الوطنية للشباب العماني، وقد تمَّ جمع بيانات الدراسة من خلال إجراء حلقات نقاشية مع خبراء في مجال الهوية الوطنية؛ وذلك باستخدام استمارة مجموعة نقاش بؤرية.

وكشفت الدراسة عن وجود خمسة عوامل رئيسة تؤثر على الهوية الوطنية؛ هي: العوامل السياسية ويندرج تحتها 9 عوامل فرعية، والعوامل التربوية والتعليمية ويندرج تحتها 8 عوامل فرعية، والعوامل الاجتماعية ويندرج تحتها 11 عاملا فرعيا، والعوامل الاقتصادية ويندرج تحتها 12 عاملا فرعيا، والعوامل الثقافية والإعلامية ويندرج تحتها 10 عوامل فرعية.

وقدمت الدراسة تعريفا شاملا لمفهوم الهوية الوطنية ومكوناتها والأبعاد الرئيسة بها، واقترحت الدراسة مجموعة إستراتيجيات لتعزيز الهوية الوطنية.

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