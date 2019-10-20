اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

مسقط - العمانية

تنطلق اليوم الإثنين فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وتستمر حتى 23 من أكتوبر الجاري والتي تطوف إلى جانب مسقط بعض محافظات السلطنة.

وتتضمن أيام مجلس التعاون العديد من الفعاليات تتمحور حول مسيرة المجلس، وإنجازاته في الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية وشؤون البيئة حيث ستقام حلقة عمل بعنوان "نظرة شمولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس التعاون" للتعريف بمزايا وحقوق وأنظمة وقوانين الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المعنية بهذه الفئة.

وستشهد الفاعليات إقامة معرض "صون الطبيعة أساس لتحقيق التنمية المستدامة" وسيقدم تعريفًا باتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس.

وتقدم فعاليات أيام مجلس التعاون تعريفًا بالعمل الخليجي المشترك وإنجازاته عبر التعليم بالترفيه سعيًا إلى إبراز الإنجازات التي تحققت في قطاع شؤون الإنسان والبيئة من خلال مشاركة الشركات الطلابية. ويقام ضمن الفعاليات ماراثون توعوي صحي بولايتي المصنعة وصحار بهدف تعزيز مفهوم الصحة والتعريف بأهمية ممارسة رياضة المشي وفوائدها، وسيقام ملتقى حديقة القرم وهو عبارة عن جولة بقوارب التجديف وجولات مشي علمية داخل المحمية لتنظيفها من المخلفات والنباتات الغازية ويتضمن معرضا مصغرا للمشاريع البيئية.

وتشمل الفعاليات أيضًا ندوة اقتصادية حول "مسيرة مجلس التعاون.. قصص نجاح ورؤى تطويرية" ستستعرض تجارب اقتصادية خليجية يقدمها رجال أعمال ورواد من السلطنة، وندوة حول الاستفادة من السوق الخليجية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأخرى حول "آليات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ودورها في حماية الصناعة الخليجية".

وتختتم الفعاليات بـ "ملتقى محمية أضواء النجوم" الذي ستحتضنه ولاية الحمراء ويتم خلاله تقديم شرح لأنواع التلسكوبات كما سيتم عمل رصد فلكي لكوكبي المشتري وزحل ومحاضرة فلكية حول قرارات العمل المشترك في الجوانب البيئية وصون الطبيعة.

تأتي استضافة السلطنة لهذه الفعاليات كونها تترأس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون وجاءت ضمن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت عام 2014 م لتعريف المواطن الخليجي بإنجازات المجلس وما حققه في مختلف الميادين.