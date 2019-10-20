مسقط تستضيف الاجتماع الخامس لمعالي وزراء صحة دول مجلس التعاون 30 أكتوبر

مسقط- الرؤية

تستضيف السلطنة يوم 30 أكتوبر الجاري الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن.

وسيناقش الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقريرا عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجالات الصحة ومدى تنفيذها.

وسيتناول جدول أعمال الاجتماع الخامس العديد من الموضوعات كقرار المجلس الأعلى في دورته (37) بالصخير في ديسمبر 2015 حول فحص العمالة الوافدة، ومتابعة تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (36) بالرياض في ديسمبر 2016 بشأن دليل إجراءات المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية في الحالات والأزمات الطارئة وقائمة الإمدادات الطبية، وقرار المجلس الأعلى في دورته (39) بالرياض في ديسمبر 2018 بشأن دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع: الملف الصحي في البطاقة الذكية، والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية المعفاة من الضريبة المضافة، ومتابعة خطة عمل أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وتنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون في التكتلات الدولية للمجال الصحي، والمدن الصحية، وإجراءات التسجيل والتصنيف للتخصصات الطبية، وتخصيص حصة رياضية يومية في مدارس دول المجلس، ومؤشر رأس المال البشري، ومناقشة معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بجودة الهواء وما يستجد من أعمال.

ومن المقرر انطلاق أعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن؛ وسيعقد في الـ (29) من الشهر نفسه اجتماع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن؛ سيتم خلاله مناقشة آخر التحضيرات لانعقاد اعمال الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمؤتمر العام الحادي والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، علاوة على ذلك سيعقد في ذات اليوم اجتماع آخر للجنة الخليجية لمكافحة التبغ.