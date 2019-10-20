"مسقط 30" يربح 10 نقاط.. و53% زيادة في صافي الاستثمار غير العماني

الرؤية - نجلاء عبدالعال

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط، أمس، عند مستوى 4016 نقطة مرتفعا 10 نقاط بنسبة 0.26 بالمائة، مقارنة بجلسة تداول الخميس الماضي؛ وذلك بدعم من مكاسب جيدة لأسهم الطاقة وأسهم مالية في عينة المؤشر العام. وكان أبرز ملامح أولى جلسات الأسبوع الجاري الإقبال الشرائي الكبير من جانب الاستثمار غير العربي، والذي بدا أنه يركز على أسهم بنك مسقط؛ حيث استحوذ سهم البنك على 56.75 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات، وأغلق بزيادة 6 بيسات إلى 450 بيسة. وكان البنك قد كشف عن تحقيقه أرباحا صافية بنهاية الربع الثالث بلغت 141.4 مليون ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 1.8 مليون ريال بنسبة 171 بالمائة تقريبا، وبلغت قيمة شراء الاستثمار غير العماني 1.05 مليون ريال فيما كانت قيمة البيع 97 ألف ريال فقط، وبذلك فقد ارتفع صافي الاستثمار غير العماني في السوق بنهاية الجلسة بقيمة 954 ألف ريالن بنسبة نحو 53%.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 0.24 بالمائة عن آخر يوم تداول رابحة نحو 44 مليون ريال، لتصل إلى 18.781 مليار ريال.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات القطاعية، فأغلق مؤشر القطاع المالي عند مستوى 6537 نقطة مضيفا حوالي 9 نقاط وبنسبة 0.14 في المائة تقريبا، فيما خرج مؤشر القطاع الصناعي عند مستوى 4321 نقطة فاقدا 4 نقاط مثلت 0.1 في المائة تقريبا أقل من المستوى السابق، أما قطاع الخدمات فأغلق عند مستوى 1949 نقطة وبنسبة زيادة 0.4 في المائة، وبقي مؤشر السوق الشرعي تقريبا عند نفس مستوى إغلاقه السابق وهو 538 نقطة.

وتمَّ التداول على أوراق 35 شركة؛ ارتفعت منها 7 وانخفضت 3 ورقات، فيما استقرت أسعار باقي الأوراق، وجرى التداول عبر تنفيذ 426 عقدا، وتصدر سهم السوادي للطاقة قائمة أسهم الشركات المرتفعة في السوق -من حيث نسبة التغيير في السعر- بارتفاع اغلاقه بقيمة بيستين مثلتا 2.8 في المائة ارتفاعا نظرا لقيمة السهم المنخفضة والتي وصلت بعد الارتفاع أمس إلى 0.073 ريال، وفي المقابل جاءت قائمة أكثر الأسهم انخفاضا بصدارة سهم أعلاف ظفار والذي سجل انخفاضا بنسبة 4.2 في المائة بتراجع الإغلاق إلى 0.182 ريال.