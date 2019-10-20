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"تقنية نزوى" تحتفل بتخريج 953 طالبا وطالبة

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

"تقنية نزوى" تحتفل بتخريج 953 طالبا وطالبة

 مسقط – الرؤية

تحتفل وزارة القوى العاملة مُمثلة بالكلية التقنية في نزوى مساء اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابها وطالباتها والبالغ عددهم 953 خريجا وخريجة في مُستويات الدبلوم والدبلوم المتقدم والبكالوريوس، تحت رعاية سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وبحضور سعادة الدكتورة مُنى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من الشيوخ والأعيان ومسؤولي القطاعين العامَ والخاصْ، إضافة إلى أعضاء مجلس الكُلية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، وأولياء أمور الخريجين والخريجات.

ويبلغ عدد الخريجين في قسم الهندسة (556) طالبا وطالبة، كما يبلغ عدد الخريجين في تقنية المعلومات (114) طالبا وطالبة، في حين يبلغ عدد الخريجين في قسم الدراسات التجارية (283) طالبا وطالبة.

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