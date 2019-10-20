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لقاء للتعريف بمزايا عضوية مركز عمان للحوكمة والاستدامة

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:58 م بتوقيت مسقط

لقاء للتعريف بمزايا عضوية مركز عمان للحوكمة والاستدامة

مسقط – الرؤية

عقد مركز عُمان للحوكمة والاستدامة لقاء للتعريف بدور المركز في نشر ثقافة ومفهوم الحوكمة والاستدامة من خلال الخدمات التي يُقدمها المركز في مجال الاستشارات والتدريب، وحضر اللقاء كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات الحكومية والخاصة في مختلف القطاعات ورجال الأعمال والمهتمين بمجال الحوكمة والاستدامة. واستعرض اللقاء أهم الجوانب التي يعكف عليها المركز في مجالي الحوكمة والاستدامة حيث تمَّ التطرق إلى برنامج عضوية مركز عمان للحوكمة والاستدامة، وكشف المركز النقاب عن تدشين عضوية الأفراد لكل من يهتم بمجالي الحوكمة والاستدامة ويرغب في معرفة المزيد وتطوير قدراته والاستفادة من الخدمات التي يُقدمها المركز، وقد طرح المركز في وقت سابق عضوية المؤسسات إذ يضم الآن 30 مؤسسة، واطلع الحضور على مزايا العضوية بما فيها المزايا المالية المباشرة والمزايا المالية غير المباشرة، والأتعاب السنوية إلى جانب قواعد العضوية، وإجراءات التسجيل والقبول.

وانتهى اللقاء بعرض ميثاق السياسات الوطنية في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، الذي يهدف إلى أن يكون مرجعاً لكافة المؤسسات بمختلف أشكالها القانونية لاعتماد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وتعزيز دور المركز وبرامجه القائمة وتغييرها إن تطلب الأمر وكذلك توجيه استراتيجيات مستقبلية والتركيز على نقاط القوة كبيت خبرة في مجال الاستدامة والتنمية المجتمعية لمساندة المؤسسات الراغبة في تبني أفضل الممارسات بهذا المجال، والكشف بشفافية ووضوح عن الفرص والتحديات مع أصحاب الشأن والشركاء مع مقترحات وتوصيات في كيفية وضع حلول لها، ونشر وتوعية الشركاء والمستفيدين من أصحاب المؤسسات والأفراد والمجتمع للمفاهيم التي يتبناها مركز عُمان للحوكمة والاستدامة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

 

ويستعد المركز لتنظيم مؤتمر حوكمة الشركات في ديسمبر المُقبل تحت عنوان "نحو حوكمة فاعلة"، تحت رعاية معالي علي بن مسعود السنيدي، وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والهيئة العامة لسوق المال.

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