"الإحصاء والمعلومات" ينجز الأعمال الميدانية لمسح النفقات الأسرية

مسقط - الرؤية

أنهى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس الأعمال الميدانية لمسح نفقات ودخل الأسرة الذي تجريه السلطنة للمرة الرابعة مستهدفا 5660 أسرة من العُمانيين والوافدين؛ بعد أن غطت أعمال المسح كافة محافظات السلطنة.

وثمن المركز التعاون والتفاعل الإيجابي من قبل الأسر المشمولة بالمسح مع الباحثين وتجلى التعاون في حسن الاستقبال وإعطاء البيانات الحقيقية التي تُساهم في تحقيق أهداف المسح.

وقال يعقوب بن خميس الزدجالي مدير دائرة المسوحات الاجتماعية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن طبيعة المسح أوجدت عدداً من التحديات أمام الباحثين الميدانيين كونه يُغطي سنة كاملة ويتناول قضايا الإنفاق والاستهلاك والدخل ومن المعروف أنَّ هذه البيانات تعتبر من البيانات المعرضة للتأثر بالمتغيرات الموسمية خلال أشهر وفصول السنة، فهناك سلع وخدمات ينفق عليها في شهور معينة من السنة أكثر من غيرها وعلى العكس من ذلك بالنسبة للسلع والخدمات الأخرى، الأمر الذي يتطلب متابعة الإنفاق والدخل على مدار العام للإحاطة بكافة الظروف الموسمية. وجدد مدير دائرة المسوحات الاجتماعية بالمركز التأكيد على سرية البيانات بموجب قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019.

وقال الزدجالي إنِّه خلال الأعمال الميدانية التي شملت جمع البيانات عبر الباحثين الميدانيين من خلال الأجهزة الكفية تمَّ مراجعة هذه البيانات من قبل المُراقب ومن ثم إرسالها إلى المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أولا بأول لإجراء مزيد من المراجعات عليها والتحقق من معقولية الأرقام ومن ثم إعداد المؤشرات. ومع إتاحة نتائج المسح في الربع الأول من عام 2020م سيجري مقارنة هذه البيانات مع بيانات المسح السابق لمعرفة الاتجاهات الارتفاعات والانخفاضات في المؤشرات.

ويوفر مسح نفقات ودخل الأسرة قاعدة شاملة لبيانات إنفاق ودخل الأسر المعيشية مع ربط هذه البيانات بمختلف المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية، كالتوزيع الجغرافي والنوع الاجتماعي والمستوى التعليمي وحالة النشاط الاقتصادي.