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"إيجاد" تنظم حلقة عمل حول صناعة مصافي النفط

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

"إيجاد" تنظم حلقة عمل حول صناعة مصافي النفط

 

مسقط - الرؤية

 

افتتحت أمس حلقة عمل تخصصية عن صناعة مصافي النفط حول العالم، بتنظيم من مؤسسة (إيجاد)، وبدعم من الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن فعاليات الأيام التقنية العالمية التي تنظمها مؤسسة "كي بي آر" العالمية حول العالم، وذلك في معهد عمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط برعاية المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور 200 مشارك من الأكاديميين والخبراء والطلبة والمهتمين بقطاع صناعة النفط والغاز بالسلطنة.

وتستضيف مؤسسة إيجاد حلقة العمل بهدف تفعيل أهداف بروتوكول عمان للبحث والتطوير بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، تحقيقًا للهدف الذي ينص على مشاركة المؤسسات في تنظيم الندوات والمؤتمرات وحلقات العمل والتدريب وإدارتها بفعالية لبناء القدرات البحثية والابتكارية في مجال الطاقة، حيث تحرص مؤسسة إيجاد على تجسير الفجوة وتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار بين القطاعين الصناعي والأكاديمي في السلطنة.

وقدم الدكتور عمر بن سعيد العبري، من مؤسسة (إيجاد)، كلمة رحَّب فيها براعي الحفل والحضور والمشاركين والضيوف، وأكد أهمية حلقة العمل التخصصية في بث المعرفة العلمية والوعي بأحد الموضوعات المهمة في مجال النفط والغاز، عبر استضافة متحدثين عالميين متخصصين في هذه الصناعة المهمة، وأضاف أنَّ الحلقة تهدف إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات والتعرف على التوجهات الحديثة في صناعة المصافي لمُعالجة النفط الخام، واستخلاص المركبات العديدة المرغوبة منه، وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستهلاك، مشيرًا إلى أنَّ برنامج حلقة العمل يتضمن عددا من العروض التقديمية المختلفة حول الموضوعات المتداولة في صناعة المصافي البترولية، ونظرة عامة حول صناعة المصافي البترولية في دول مجلس التعاون الخليجي، والحلول الرقمية الابتكارية، وأسس المصافي البترولية وتقنياتها، وغيرها من الموضوعات التقنية المختلفة.

 

 

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