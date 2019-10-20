منتخبنا العسكري يعبر اليونان ويبلغ الدور الثاني لدورة الألعاب العسكرية بالصين

مسقط – الرؤية

نجح منتخبنا العسكري لكرة القدم في بلوغ الدور الثاني من منافسات دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، بعد تصدره للمجموعة الثانية.

وحقق المنتخب العسكري فوزاً عريضاً على نظيره اليوناني بنتيجة 5 -2، وعن هذا الفوز تحدّث الرائد علي بن راشد الغيثي مدير منتخبنا العسكري قائلاً: "كان تركيزنا ينصب على تحقيق الفوز وضمان صدارة المجموعة، والحمد لله تحقق بمجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكما يعلم الجميع ضغط المباريات في مثل هذه الدورات الرياضية، ولكن عيننا جميعا على تحقيق لقب هذه الدورة".

من جانبه قال سعيد مهنا مدرب، منتخبنا العسكري لكرة القدم: "أود في البداية أن أشكر اللاعبين على النتيجة الكبيرة والأداء المميز، فقد سجلنا ثلاثة انتصارات متتالية في هذا الدور، فمستوى المنتخب في رتم تصاعدي وننتظر منهم الأفضل في مبارياتنا القادمة، وسنحرص في دور الثمانية على تقديم أفضل النتائج للوصول بالمنتخب إلى منصّات التتويج إن شاء الله، فعلى جمهور منتخبنا العسكري الوقوف بجانبه ومؤازرته من أجل الكرة العمانية".

وأضاف حارس منتخبنا العسكري فايز الرشيدي: "نحن سعداء بصعودنا لدور الثمانية، ويجب أن نركز على مباراتنا القادمة التي لا تقبل القسمة على اثنين، ولا نرضى إلا بتحقيق الفوز لنصل إلى دور الأربعة وبعدها خطوة بخطوة إلى النهائي، فالعزيمة موجودة والإرادة قوية لتحقيق لقب هذه الدورة".

وفي سياق ذي صلة واصل منتخبنا العسكري للكرة الطائرة الشاطئية مساء أمس تفوقه في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بالصين، فقد تغلب الفريق (أ) على منتخب جمهورية الدومينيكان بشوطين نظيفين، ويتكون الفريق (أ) من منتخبنا العسكري من اللاعب هيثم بن خلفان الشريقي واللاعب أحمد بن خادوم الحوسني.

كما حقق صباح اليوم الفريق (أ) للكرة الطائرة الشاطئية فوزه على منتخب البرازيل بشوطين نظيفين، كانت المباراة قوية جدا بين الفريقين استطاع فريقنا حسم اللقاء في الشوط الأول (21) نقطة مقابل (19) نقطة للبرازيل، كما تمكن لاعبونا من التقدم أيضا في الشوط الثاني.