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"لولو العالمية" تدرب وتوظف 20 من ذوي الإعاقة

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

"لولو العالمية" تدرب وتوظف 20 من ذوي الإعاقة

 

مسقط – الرؤية

 

رعى سعادة رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية حفل تكريم مجموعة "اللولو العالمية" لإسهامها في تدريب وتوظيف 20 باحثاً عن عمل من ذوي الإعاقة بنظام التدريب المقرون بالتشغيل الذي ينفذه معهد الخليح الدولي للإدارة والتكنولوجيا الذي تدعمه شركة تنمية نفط عُمان بالتعاون مع الجمعية العُمانية لخدمات النفط (أوبال) والجمعية العُمانية للمعوقين.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فرص توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وأشاد سعادته بالجهود التي تبذل في سبيل تأهيل وتدريب ذوي الإعاقة في السلطنة، مؤكداً أهمية ذلك لتمكينهم من المشاركة في خدمة وطنهم وتحقيق ذواتهم في كافة المجالات.

 

وأثنى سعادته على جهود الشركات التي تولي اهتماما بتوظيف ذوي الإعاقة والتزامها بإتاحة الفرص أمامهم في مختلف مجالات العمل، وإدماجهم في المجتمع من خلال العمل، مشيدا بمجموعة اللولو العالمية على مبادرتها باحتضان هذه الشريحة الهامة وإتاحة المجال أمامها للانخراط في العمل بمجال المحاسبة أو الإدارة وغيرها من المجالات، مشيدًا كذلك بشركة تنمية نفط عُمان ومبادراتها في إطار المسؤولية الاجتماعية للعديد من القطاعات.

ومن جانبه قال نصر بن مبارك المعولي مدير الموارد البشرية بالمكتب الإقليمي لمجموعة اللولو إن المجموعة تولي هذه الفئة أهمية كبيرة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية إيماناً بأهمية تمكين هذه الفئات من المشاركة في بناء وطنها وتحقيق ذاتها. 

وأشار إلى أنَّ المجموعة يعمل بها عدد من ذوي الإعاقات في العديد من المجالات مثل الإدارة وخدمة الزبائن وإدارة الحسابات وغيرها، وقد وقعنا اتفاقية لتدريب 20 شخصا في معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا، ليجري بعدها توظيفهم في مجموعة اللولو.

 

وأكد الدكتور أحمد بن حبوش الفارسي رئيس مجلس إدارة معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا أهمية تحفيز الشركات المبادرة في توظيف ذوي الإعاقة كفئة تستحق كل أنواع الدعم والتشجيع بهدف إدماجهم في المجتمع وتحقيق ذواتهم بعد تدريبهم ضمن البرامج التدريبية المقرونة بالعمل الممولة من القطاع الخاص وتحديدا شركة تنمية نفط عُمان التي لا تالو جهدا في دعم هذه البرامج النوعية الهادفة إلى تمكين هذه الشرائح من العمل والمساهمة في خدمة وطنها. 

 

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