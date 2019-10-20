بنك العز الإسلامي ينظم مؤتمرا لسلاسل التوريد.. الأربعاء

مسقط – الرؤية

يُنظم بنك العز الإسلامي الأربعاء المُقبل مؤتمر سلاسل التوريد في فندق جراند ملينيوم، بهدف الوقوف على احتياجات الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الصناعات والتي تهدف إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والربحية، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمديرين التنفيذيين إلى جانب مجموعة من الخبراء في سلاسل التوريد وكذلك مُمثلي وسائل الإعلام المحلية.

ويُعد المؤتمر بمثابة منصة متخصصة لسلاسل التوريد ونقطة لقاء لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واستعراض الفرص التجارية الجديدة وتطوير العمليات، واعتماد أحدث التقنيات الرقمية وتحويل الصناعات من خلال الابتكار، ويُشارك في المؤتمر عدد من الخبراء في شركات النفط والغاز والمقاولات والتصنيع والتكنولوجيا ومصنعي المعدات والخدمات اللوجستية والموانئ ومشغليها والمستشفيات والصيدليات وشركات المعدات واللوازم الطبية وشركات التعليم وغيرها من الشركات المتعددة في قطاع الصناعات المختلفة.

وقال غالب البوسعيدي المدير العام رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك العزّ الإسلامي: إن المؤتمر يُتيح للمستثمرين فرصة مواتية للاستفادة من الخدمات والمنتجات التي يقدمها بنك العز، ونسعى دائمًا إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات التي تختصر المسافات في تقديم كل ماهو استثنائي، ونؤمن بأهمية بناء اقتصادنا من القاعدة إلى القمة، لذلك نحرص على توفير وتهيئة الأرضية المناسبة والفرص الاستثنائية لمختلف الشركات والمؤسسات سواء كانت الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة في تمويل مشاريعها التجارية من خلال فرص النمو التي تحصل عليها والحلول التمويلية التي نوفرها ونساعدها على النمو من خلال تقديم الاستشارات من فريق يتمتع بالخبرة المصرفية في هذا المجال.