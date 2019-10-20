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"هيونداي كونا" تتصدر تصنيف "جي دي باور" للخبرة الفنية

الأحد 20 أكتوبر 2019 05:16 م بتوقيت مسقط

"هيونداي كونا" تتصدر تصنيف "جي دي باور" للخبرة الفنية

 

مسقط – الرؤية

حصلت سيارة هيونداي كونا على أعلى درجات الرضا العام فيما يتعلق بتكنولوجيا المركبات في قطاع السيارات الصغيرة، وذلك في تصنيف "جي دي باور" بالولايات المتحدة ضمن دراسة مؤشر الخبرة الفنية للعام الجاري.

وتقيس دراسة مؤشر الخبرة الفنية تجارب المالكين وتفاعلهم مع تكنولوجيا المركبات المتمركزة على السائق خلال 90 يومًا من الملكية، بغرض تقليل الفجوة بين تجربة العميل والتنفيذ. وقد سجلت سيارة هيونداي كونا أعلى مستوى في فئات مثل الترفيه والاتصال؛ ومساعدة القيادة؛ وانعكاس الهاتف الذكي والملاحة.

وانضمت إلى هيونداي كونا أيضًا كل من هيونداي أكسنت وهيونداي سانتا ضمن تصنيفات مؤشر الخبرة الفنية، وحصلت على التوالي على أعلى 3 علامات في قطاعات السيارات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال سكوت مارجاسون، مدير تخطيط المنتجات في شركة هيونداي موتور أمريكا: نفخر بتقديم تقنيات السلامة المتطورة في جميع طرازات هيونداي. ولا تعرض هيونداي كونا مميزات التكنولوجيا والسلامة والراحة المتقدمة فحسب، بل تخلق تجربة مريحة ومرضية لجميع أفراد العائلة.

وقد حصلت كونا الجديدة على جوائز عالمية متنوعة، منها أفضل 3 جوائز عالمية للتصميم، إلى جانب حجز قمة الصدارة في مؤشر جي دي باور ضمن دراسة قوة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وتم طرح كونا الجديدة كلياً في السوق العُماني مؤخرا، وأصبحت ذات شعبية مُتزايدة بين العملاء الشباب الراغبين في أسلوب حياة نشط. وتقدم السيارة التي سُميت على اسم منطقة كونا في هاواي، خدمة الدفع الرباعي، وناقل الحركة بالكلتش المزدوج ذي 7 سرعات، الذي يعد أحدث محركات هيونداي.

وتعد مجموعة المؤسسة التجارية العمانية الموزع الحصري لسيارات هيونداي في السلطنة، ومع شبكة وطنية من صالات العرض ومراكز الخدمة، تضمن مجموعة المؤسسة التجارية العمانية أن عملاء هيونداي، لا يبعدون أبدا عن الحصول على خدمة عالية الجودة.

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