بيئة آمنة تدمج عالم الترفيه بالتعليم

الرؤية - رشدة الراشدي

لنجاح مكونات فضية لا يجني حصد ثمارها إلا من سعى جهادا للوصول لها، سقط كل حاجز يكون عائقا في طريقها، و شق من سبل الحياة طرقا لتكون أملا للوصول إلى هدف يضاهي بهي الأمم، وعلى هذا فالنجاح سبب لتواصل المخترعة عزا المالكي مشوارها في ورشتها الإبداعية "بيئتي صديقتي" حيث تدمج عالم الترفيه بالتعليم، لتكمل ثاني حلقاتها في مدرسة مدرسة واحة بدية لتحفيظ القرآن.

نظمت مدرسة واحة بدية لتحفيظ القرآن ورشة "بيئة آمنة" تدمج فيها عالم الترفيه بالتعليم، لتحوي بدورها عددا من المشاركين يصل عددهم لأكثر من ثمانين طفلاً، وجدنا فيهم روح الإبداع والتألق والمثابرة والنضال، أمتعوا المنظمين بابتكاراتهم العلمية، فقد صنعوا من أناملهم الفضية أعمالا تنسينا فئتهم العمرية، وأبدعوا في الابتكار ولا سيما أن الورشة قد احتوت العديد من التجارب العلمية كتجربة ثور البركان و وضع البيض، دون أدنى شك قد كان للتجارب أثر في نفوس الموهوبين الصغار فقد قوت روح التعاون لديهم كان كما لوأنهم مثل أصابع اليد تختلف بأحجامها وأشكالها إلا أنهم متمسكين متاكتفين، كما رفعت مستوى الدقة و التركيز لديهم وفتحت ووسعت فكرهم ومدارك التفكير لديهم، وجعلتهم يأمنون بمد قدراتهم وبما لديهم من جواهر إبداعيه مكنونة لديهم.

وقد سعد المنظمون بما حوت الورشة وما قدمه المشاركون و لعل كلامي خير دليل على ذلك حينما قالت في حديثها معنا مديرة المدرسة الفاضلة شيخه سرور السالمي: الفعالية جاءت من مبدأ حرصنا على تنمية عقول أطفالنا من الاختراع و الابتكار و استغلال خامات البيئه ليصنعوا منها أشياء تزيد شغفهم في الابتكار و قادت الدورة المبدعة المتألقة والمخترعة عزاء المالكية وقد تفاعل الأطفال معها وكانوا في قمة الحماس والمتعة و قد شارك أكثر من سبعين طفلا.

كما تنافس الصغار في اختراع أشياء إبداعية من بيئتهم الغنية دون تدخل أي ملوثات بيئية، ولعل أبرز هؤلاء المبدعة والمتألقة الريم حمود الحجري وقد أبدت إعجابها بالورشة فقالت في حديثها معنا: شكرا جزيلا على كل تجربة تعرفنا عليها في هذه الورشة و شكرا لكل القائمين على إنجاحها و أخص بالشكر المخترعة عزاء المالكية. كما قالت ريماس حمد الحجري، فقد شدتنا في حضورها اللافت، وكانت معنا في كل معلومة نطرحها نبيهة الذهن وعالية الفكر، كما قال المخترع الصغير سعيد يوسف المصلحي الذي تألق معنا في يومه السعيد و كان يبدع بل كان أكثر من بديع بل كنا نتشوق لنرى المزيد منه.

أما المخترع الصغير راشد محمد السيفي، قد نال إعجاب المنظمين ابداعه و تألق بين أقرانه حيث شدني أسلوبه في تقديم تجربته وكانت تجربته الأولى من نوعها و المميزة بين المشاركين الذين معه، أما المخترع و المبدع الصغير محمود زاهر الهاشمي فقد تألق بفكره عن باقي زملائه بطرح معلومات وإبداعات عجيبة و كان أكثر من رائع، لاسيما ما شدنا به في تقديمه بثقة عالية يمتاز بها و يتفرد بها عن أقرانه الصغار، و قد حظيت الورشة بإعجاب أولياء الأمور الصغار والمخترعين المبدعين من أمثال شهد محمد الحجري، وتنعيم ناصر الحجري، وقصايد بدر الشعيبي، كما أكدوا على حرصهم على إكمال مشوار أبنائهم العلمي وصقل مواهبهم و إبرازها في الأيام القادمة ممتنين لكل من ساهم في إنجاح الورشة، و لا ننسى الطفله الصغيره تنعيم ناصر الحجري صغيرة السن عجيبة الفكر أذهلني فكرها وإبداعها في تجربتها حيث تمتاز بالمهارة و قوة الذاكرة ومشوقة وأتمنى ألا تكون هذه الورشة الأخيرة و تستمر في إبداعها ومشاركاتها في مراحلها المتقدمة، و كل الشكر و الثناء لكل من ساهم وعمل كجندي مجهول في إنجاح ورشتنا و كل الشكر لكل المنظمين.