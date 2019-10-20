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بالفيديو... استقبال خاص لللبنانيين بمطار الكويت

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:50 م بتوقيت مسقط

بالفيديو... استقبال خاص لللبنانيين بمطار الكويت

الكويت - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من دولة الكويت، حيث قامت السلطات الكويتية باستقبال المواطنين اللبنانيين القادمين من بيروت بالورود والحلوى.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام عناصر من الأمن الكويتي باستقبال اللبنانيين على بوابة الدخول إلى المطار حيث تم الترحيب باللبنانيين القادمين من بيروت بعبارات ترحب بهم.

وقامت السلطات الكويتية بتوزيع الورود والحلوى على الركاب في سعي منها لدعمهم على ما يحصل في بلادهم في الأيام الأخيرة.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

 

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