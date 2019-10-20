بيان من وزارة الصحة حول الحالة المرضية للطفل يامن المزيني

مسقط - الرؤية

قالت وزارة الصحة في بيان رسمي على حسابها على "تويتر"، بالإشارة إلى موضوع مطالبة والد الطفل يامن بن حميد المزيني بخصوص توفير العلاج السابق لابنه، فإن الوزارة توضح أنه بعد الدراسة المستفيضة لحالة الطفل يامن بن حميد المزيني وبعد الرجوع إلى خلفيات الموضوع لدى المستشفيات التي تعالج الطفل (مستشفى جامعة السلطان قابوس-مستشفى صحار- المستشفى السلطاني) فإن الوضع الأمثل للطفل بحسب رأي الأساتذة والاستشاريين المتابعين لحالته الصحية هو أن يواصل أخذ عقار ( العامل8- طويل الفعالية) عن طريق الوريد بصورة وقائية وبجرعة (750) وحدة بواقع مرتين بالأسبوع في مستشفى صحار وذلك لعدة أسباب أولها استجابة الطفل لهذا العامل بصورة جيدة وبدون مضاعفات سابقة إضافة الى قرب المستشفى من مقر إقامة الطفل مما يقلل تعرضه لمخاطر الطريق، علاوة على توجه الشركة المنتجة للعقار إلى تصنيع دواء آخر غير الكوجينات الذي كان يستخدمه الطفل سابقا مع العلم بأن وزارة الصحة توفر عقار ( العامل 8 طويل الفعالية) في جميع مستشفياتها علما بأن تكلفة عقار (العامل 8 طويل الفعالية) نفس تكلفة الدواء السابق أو أكثر بقليل ومعدل استجابة الطفل للعلاج به أعلى.

واشارت الوزارة إلى أن وزير الصحة كان قد التقى بالطفل يامن ووالديه خلال الفترة الماضية وشرح لهم وضع العلاج الأنسب لحالة الطفل وفق رؤية الاستشاريين والمعالجين المشرفين على الحالة الذين ينظرون إلى صحة الطفل والعلاج المناسب له فيالمقام الأول ويولونه كل عناية واهتمام.





