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انخفاض أسعار الوقود في السعودية

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:26 م بتوقيت مسقط

انخفاض أسعار الوقود في السعودية

الرياض – الوكالات

أعلنت شركة أرامكو النفطية السعودية، الأسعار الجديدة لوقود البنزين وخفض أسعاره بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري.

وأعلنت أرامكو، في تقرير على صفحتها الرسمية، أن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 20 أكتوبرل 2019 ستكون على النحو الآتي:

- بنزين 91 كان سعر الليتر الواحد 1.53 ريالا، وأصبح بـ1.50 ريالا للتر بالسعر الجديد.

- بنزين 95 كان سعر الليتر الواحد 2.18 ريالا وأصبح 2.05 ريالا للتر بالسعر الجديد.

وأوضحت "أرامكو"، أن "هذا التعديل في الأسعار يأتي "وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علما بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية".

 

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