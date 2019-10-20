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شاهد .. تفاعل كبير مع "فيديو أمير قطر ووالده"

الأحد 20 أكتوبر 2019 01:02 م بتوقيت مسقط

شاهد .. تفاعل كبير مع "فيديو أمير قطر ووالده"

 

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطات تظهر رد فعل مثير لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، لدى رؤيته والده حمد بن خليفة آل ثاني أثناء مباراة رياضية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي حقق تفاعلا واسعا بين النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي الأمير تميم وهو يقبّل يد والده الجالس عند مدرج ملعب أثناء فعالية رياضية.

ويعتقد أن الفيديو سجّل أثناء المباراة النهائية لكرة الطائرة الشاطئية ضمن دورة الألعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية - قطر 2019، والتي أقيمت الأربعاء الماضي في ملعب شاطئ الحي الثقافي "كتارا" بالدوحة بين الفريق القطري ونظيره الأمريكي وانتهت بفوز الأخير.

ونشر شقيقا أمير قطر، جوعان بن حمد وخليفة بن حمد، صورا من المباراة تظهر الأمير تميم ووالديه الشيخ حمد والشيخة موزا.

 

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