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القبض على وافدين بتهمة تسهيل خروج ودخول المتسللين من وإلى السلطنة

الأحد 20 أكتوبر 2019 12:35 م بتوقيت مسقط

القبض على وافدين بتهمة تسهيل خروج ودخول المتسللين من وإلى السلطنة

 

شمال الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على وافدين اثنين بتهمة تسهيل خروج ودخول متسللين من وإلى السلطنة و الدول المجاورة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

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