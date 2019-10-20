القبض على وافدين بتهمة تسهيل خروج ودخول المتسللين من وإلى السلطنة

شمال الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة، القبض على وافدين اثنين بتهمة تسهيل خروج ودخول متسللين من وإلى السلطنة و الدول المجاورة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.