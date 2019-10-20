بتكليف سام.. السيد أسعد يشارك بمراسم تتويج إمبراطور اليابان

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يغادر البلاد، اليوم، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، مُتوجِّهًا إلى اليابان للمشاركة في مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والمزمع إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأيام المقبلة. ويرافق صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان -خلال مشاركته- معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان، وسعادة خليفة بن حمد البادي المستشار بمكتب سموه، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب سموه، وعدد من المسؤولين.