الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بتكليف سام.. السيد أسعد يشارك بمراسم تتويج إمبراطور اليابان

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:44 ص بتوقيت مسقط

بتكليف سام.. السيد أسعد يشارك بمراسم تتويج إمبراطور اليابان

 

مسقط - العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يغادر البلاد، اليوم، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، مُتوجِّهًا إلى اليابان للمشاركة في مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والمزمع إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الأيام المقبلة. ويرافق صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان -خلال مشاركته- معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان، وسعادة خليفة بن حمد البادي المستشار بمكتب سموه، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي المستشار بمكتب سموه، وعدد من المسؤولين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 فبراير 2018

بتكليف سام.. السيد أسعد يشارك في افتتاح "الجنادرية" بالسعودية

المزيد

23 فبراير 2019

بتكليف سام ..السيد أسعد يترأس وفد السلطنة في القمة العربية - الأوروبية

المزيد

31 مارس 2019

بتكليف سام.. السيد أسعد يترأس وفد السلطنة في القمة العربية بتونس

المزيد

20 يونيو 2019

السيد أسعد يستعرض العلاقات مع سفيري اليابان والهند

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

مناقشات مستفيضة وحلول مقترحة للتحديات في ختام ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة