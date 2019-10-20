"الصحة" توقع اتفاقية لتمويل شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد بمستشفى خولة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة الصحة -مُمثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة- مع شركة سي.سي إينرجي ديفالوبمنت، وبالتعاون مع ميتسوي إي.آند.بي ميدل إيست بي.في، وتيثيز أويل مربع 3و4 ليميتد، اتفاقية تمويل لمشروع شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد لقسم جراحة التقويم والتصحيح لمستشفى خولة.

حضر توقيع الاتفاقية عـددٌ من المسؤولين بالمديرية العامة لمستشفى خولة وبشركات كل من: سي.سي إينرجي ديفالوبمنت، وميتسوي إي.آند.بي ميدل إيست بي.في، وتيثيز أويل مربع 3و4 ليميتد.

وأكد الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي المدير العام لمستشفى خولة، أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خدمة للصالح العام، مشيدا بالمبادرة الطيبة التي قدَّمتها الشركة حول قيامها تمويل لمشروع شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد لقسم جراحة التقويم والتصحيح بالمستشفى.

وأوضح أنه الأول من نوعه وسيُسهم في تدريب الجراحين بالمستشفى، وجزء منهم من المجلس العماني للاختصاصات الطبية، مثمنا الجهود التي تقوم بها الشركة في هذا الجانب، وعبر عن شكره للقائمين بالوزارة وبمستشفى خولة على مبادرتهم المتواصلة التي لا شك أنها ستُسهم في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وللمقيم.

من جانبه، أكد والتر سيمبسون المدير العام لشركة سي.سي إينرجي ديفالوبمنت على استمرارية التعاون القائم بين الشركة ووزارة الصحة في مجال توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية؛ مما يعـود على المجتمع العماني بفوائد كثيرة؛ حيث سيُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ لذلك فإن الشركة يقع على عاتقها مسؤولية الاستثمار في المجتمعات المحلية التي نعمل بها.

واختتم حديثه قائلاً إنهم جميعا بالشركة يُسعدهم أن يكونوا قادرين على المساهمة في مثل هذا المشروع القيم الذي يعمل على تعزيز قدرة النظام الصحي بالسلطنة.

وتأتي هذه المشاركة بمثابة جهود القطاع الخاص المجيدة والداعمة للخدمات الصحية الحكومية، والتي تُسهم بها بشكل مباشر ومتكامل.