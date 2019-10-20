الأحد, 20 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الصحة" توقع اتفاقية لتمويل شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد بمستشفى خولة

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

"الصحة" توقع اتفاقية لتمويل شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد بمستشفى خولة

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة الصحة -مُمثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة- مع شركة سي.سي إينرجي ديفالوبمنت، وبالتعاون مع ميتسوي إي.آند.بي ميدل إيست بي.في، وتيثيز أويل مربع 3و4 ليميتد، اتفاقية تمويل لمشروع شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد لقسم جراحة التقويم والتصحيح لمستشفى خولة.

حضر توقيع الاتفاقية عـددٌ من المسؤولين بالمديرية العامة لمستشفى خولة وبشركات كل من: سي.سي إينرجي ديفالوبمنت، وميتسوي إي.آند.بي ميدل إيست بي.في، وتيثيز أويل مربع 3و4 ليميتد.

وأكد الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي المدير العام لمستشفى خولة، أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص خدمة للصالح العام، مشيدا بالمبادرة الطيبة التي قدَّمتها الشركة حول قيامها تمويل لمشروع شراء جهاز التصوير ثلاثي الأبعاد لقسم جراحة التقويم والتصحيح بالمستشفى.

وأوضح أنه الأول من نوعه وسيُسهم في تدريب الجراحين بالمستشفى، وجزء منهم من المجلس العماني للاختصاصات الطبية، مثمنا الجهود التي تقوم بها الشركة في هذا الجانب، وعبر عن شكره للقائمين بالوزارة وبمستشفى خولة على مبادرتهم المتواصلة التي لا شك أنها ستُسهم في الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وللمقيم.

من جانبه، أكد والتر سيمبسون المدير العام لشركة سي.سي إينرجي ديفالوبمنت على استمرارية التعاون القائم بين الشركة ووزارة الصحة في مجال توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية؛ مما يعـود على المجتمع العماني بفوائد كثيرة؛ حيث سيُسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ لذلك فإن الشركة يقع على عاتقها مسؤولية الاستثمار في المجتمعات المحلية التي نعمل بها.

واختتم حديثه قائلاً إنهم جميعا بالشركة يُسعدهم أن يكونوا قادرين على المساهمة في مثل هذا المشروع القيم الذي يعمل على تعزيز قدرة النظام الصحي بالسلطنة.

وتأتي هذه المشاركة بمثابة جهود القطاع الخاص المجيدة والداعمة للخدمات الصحية الحكومية، والتي تُسهم بها بشكل مباشر ومتكامل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2019

اتفاقية لتمويل لوازم جراحة عظام الأطفال بمستشفى خولة

المزيد

06 أغسطس 2019

"الصحة" توقع مع "تنموية الغاز المسال" اتفاقية لتمويل أجهزة طبية بمستشفى النهضة

المزيد

17 مارس 2016

المستشفى السلطاني يدشن خدمة قسطرة كهربائية القلب باستخدام جهاز تصوير ثلاثي الأبعاد

المزيد

22 أكتوبر 2018

"الصحة" توقع اتفاقية شراء أجهزة تنفس لذوي الدخل المحدود والضمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انسيابية تامة في "التصويت عن بُعد" بانتخابات "الشورى"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

رئيسة "التصويت الإلكتروني عن بُعد": لا معوقات تقنية أمام الناخبين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

مناقشات مستفيضة وحلول مقترحة للتحديات في ختام ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة