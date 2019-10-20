"الزبير" يدشن الاستوديو الجديد لـ"شياكة" في الموالح

مسقط – الرؤية

دشّن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة "الاستوديو الجديد" لمؤسسة شياكة للتصوير بالموالح في ولاية السيب لصاحبتها زهرة بنت محمد بن سيف أمبوسعيدية، العضوة في برنامج الدعم المباشر المقدم من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة لعام 2018. وتمّ التدشين تحت رعاية هاني بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الزبير للسيارات وعضو مجلس إدارة مؤسسة الزبير بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية من مؤسسة الزبير ومركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

ويأتي تدشين الاستوديو الجديد ضمن الخدمات التي يقدمها المركز لأعضاء برنامج الدعم المباشر، حيث عمل المستشارون بالمركز بشكل مباشر مع زهرة بنت محمد أمبوسعيدية على تطوير المشروع وتنويع الخدمات المقدمة والعمل على زيادة الجهود التسويقية وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

وقال محمد بن مبارك الحسني، رئيس الاتصالات والعلاقات الخارجية في مؤسسة الزبير والمشرف على مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: أهنئ زهرة أمبوسعيدية على تدشين محلها الجديد، بعد أن أظهرت التزما كبيرًا تجاه تطوير مشروعها وتحسين خدماته وتطويرها بما يتناسب مع الخطط الموضوعة. مشيرا إلى أنّ زهرة تعمل بكل جد لتصبح مؤسسة شياكة من المؤسسات الرائدة في السلطنة في مجال تخصصها.

وعبرت زهرة أمبوسعيدية، الحاصلة على شهادة البكالورويس في الوسائط المتعددة والحاسب الآلي من كلية الشرق الأوسط، عن سعادتها بتطوير مشروعها التجاري من خلال افتتاح محلها الكائن في الموالح والذي سيساهم في تقديم خدماته متطورة للقاطنين في المنطقة والمناطق المجاورة.