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"جسور" تحتفل بتسليم مبنى استثماري لنادي مجيس

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:28 ص بتوقيت مسقط

"جسور" تحتفل بتسليم مبنى استثماري لنادي مجيس

 

صحار - الرؤية

احتفلت شركة صحار ألمنيوم وأوربك في مكتب والي صحار بتسليم مشروع المبنى الاستثماري لنادي مجيس الرياضي، الذي نفذته جسور ووزارة الشؤون الرياضية، بتمويل من مجموعة النفط العمانية وأوربك وصحار ألمنيوم ضمن مشاريع التنمية الاجتماعية المستدامة للشركتين والتي تعنى بالمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، وتوفير مصادر دخل مستدامة، وتمكن إدارة النادي الرياضي من تفعيل دوره في النشاط الرياضي لخدمة الشباب والمجتمع.

وأقيم المشروع على مساحة بناء 526 متر مربع في منطقة غلا بولاية بوشر بمحافظة مسقط، بتكلفة إنشائية 213 ألف ريال عماني. ويضم المبنى 14 محلا تجاريا، ومن المؤمل أن يحقق المشروع عوائد مادية شهرية تقدر بـ 3000 ريال عماني لدعم القطاع الرياضي للنادي من خلاله التوسع في أنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية التي تسهم في تنمية قدرات ومواهب الشباب والدفع بهم إلى الإنتاج والتميز والمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات.

وقال محمد بن سليمان اليحمدي القائم بأعمال مدير عام الشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة: ما تقدمه مؤسسة جسور متمثلا في شركة أوربك، وصحار المنيوم هو نهج مستدام ومسؤولية وطنية تجاه شباب الوطن، مشيرا إلى أن مشروع نادي مجيس يؤكد عمق الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال الطيب بن عبد النور الفارسي، رئيس نادي مجيس الرياضي: إن النادي يحرص على تنمية إيراداته ومرافقه وتشجيع فرص الاستثمار المتاحة. ونتقدم بالشكر إلى مؤسسة جسور التي تعد شريكا استراتيجيا مهما للأندية الرياضية بما تقدمه من دعم مالي إلى جانب مساهماتها الفعالة في بناء المبنى الاستثماري لنادي مجيس الرياضي والذي يساهم في تغطية جزء من مصاريف النادي.

ويشار إلى تسليم مؤسسة جسور مباني استثمارية لأندية صحار والسلام بفرعي لوى وشناص، وتتواصل الأعمال الإنشائية في مشروع المبنى الاستثماري لنادي الخابورة ضمن مشروع دعم الأندية الرياضية، التي تتبناها مجموعة النفط العمانية وأوربك وشركة صحار ألمنيوم.

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