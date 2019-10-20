بنك عمان العربي يدشن برنامجا للتوجيه والإرشاد النسائي

مسقط – الرؤية

أطلق بنك عمان العربي برنامجًا تدريبيًا جديدًا مخصصًا لفريقه من الموظفات في إطار احتفاله بيوم المرأة العمانية. وتم تدشين البرنامج في احتفال البنك بيوم المرأة العمانية في فندق فريزر سويتس بمسقط، بحضور ضيفة الشرف رندة صادق عضو مجلس إدارة بنك عُمان العربي ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي إلى جانب أكثر من 200 من موظفات البنك وأعضاء من الإدارة التنفيذية العليا.

وتم تصميم برنامج التوجيه والإرشاد النسائي لمساعدة المشاركات على اكتشاف مواطن القوة في شخصياتهن لتوظيفها بالشكل المناسب وتجاوز التحديات التي يواجهنها في حياتهن وعملهن. وخلال الأشهر الستة للبرنامج، ستقوم 10 مرشدات بمتابعة 26 مشاركة، وستخضع جميع المشاركات إلى برنامج تدريب أولي يعرفهن بكل ما يتعلق بالتوجيه. ويعتمد التوجيه والإرشاد في المقام الأول على الاحترام المتبادل والرغبة في الاستماع والتعلم من كلا الطرفين عوضًا عن الطريقة التقليدية في التلقي، حيث تتيح هذه العلاقة تبادل الخبرات والمعلومات بشكل أفضل.

ومن جهته أكد رشاد المسافر، الرئيس التنفيذي للبنك التزام البنك بدعم المواهب الشابة، وقال إن التنوع في بيئة العمل أمرٌ مهمٌ وضروري، وتهدف مبادرات تطوير الكفاءات إلى تحسين الأداء الكلي لموظفينا وفي نفس الوقت تعزيز جوانب القوة لدى الموظفين والعمل معًا كفريق لتحقيق أهداف البنك.

وقالت رندة صادق: يسرني ويشرفني المشاركة في الاحتفال بالعديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة العمانية تقديرًا لدورها المحوري وإسهاماتها القيمة في مختلف القطاعات في السلطنة. وتواصل المرأة العمانية تقديم مثال رائع على الثقة والعمل الجاد والكفاءة المهنية والطموح، والعمل جنبًا إلى جنب مع الرجل في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص لبناء مستقبلٍ أفضل.

وكان البنك قد استضاف خلال الاحتفال بيوم المرأة العمانية ممثلين عن مبادرة "نساء سداب" التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتهدف إلى تمكين النساء العمانيات من خلال دعم الأعمال الحرفية اليدوية التي يقمن بصنعها. وتقوم نساء المبادرة حاليا بالعمل على صنع منتجات متنوعة من مواد معاد تدويرها.