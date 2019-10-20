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تدشين مكتب لتنمية السياحة الصحية في السلطنة.. قريبا

المؤتمر الدولي الرابع للسياحة العلاجية في الدول الإسلامیة يبحث آليات تنشيط القطاع

الأحد 20 أكتوبر 2019 09:27 ص بتوقيت مسقط

المؤتمر الدولي الرابع للسياحة العلاجية في الدول الإسلامیة يبحث آليات تنشيط القطاع

طهران - فايزة الكلبانية

اختتم مركز تنمية السياحة الصحية للدول الإسلامية أعمال المؤتمر الدولي الرابع للسياحة العلاجية في طهران، بمشاركة 14 دولة. وشارك من السلطنة عبدالرضا حسن رئيس مجلس إدارة شركة سراج المتحدة، وكيل مركز السياحة العلاجية بالسلطنة، وزكريا بن سعيد الغساني رئيس مجلس إدارة شركة سيرابيس لتنظيم المعارض والمهرجانات الدولية رئيس لجنة المعارض وصناعة المؤتمرات والاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة عمان، إلى جانب ممثلي جمهورية أذربيجان وافغانستان وتركيا وجنوب إفريقيا وأفغانستان وصربيا وروسيا والمجر وقرغيزيا وفلسطین.

وقال زكريا بن سعيد الغساني إن السياحة العلاجية أصبحت رافدا مهما لدعم اقتصادات الدول، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهذا المحور والاستفادة مما تتميز به السلطنة من استقرار وامن وتنوع المقومات السياحية، حيث باتت السلطنة من أهم الوجهات الجاذبة للسياح خصوصا في موسم خريف صلاله السياحي، كما تمكن منتجع شنجريلا وفندق قصر البستان وغيرها من المؤسسات السياحية في السلطنة من حصد جوائز ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات الدوليه المرموقة، كما اختارت المنظمة العربية للسياحة صلالة عاصمة للمصايف العربية للعام 2019.

ومن جانبه قال الدكتور مهدي كريمي الرئيس التنفيذي لمركز تنمية السياحة الصحية للدول الاسلامية بطهران إنّ مثل هذه المؤتمرات تهدف إلى نشر ثقافة السياحة العلاجيه في مختلف الدول الاسلامية، دون التأثر بالقضايا والمواقف السياسية بشكل مباشر، مناشدا مختلف وسائل الإعلام المساهمة في زيادة الوعي باهمية السياحة العلاجية وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الدول في هذا المجال. وأضاف: لدينا 53 دولة عضو في مركز تنمية السياحة الصحية للدول الاسلامية، كما أن لدينا عدد من المكاتب خارج إيران، سندشن مكتبا خاصا للمركز في سلطنة عمان قريبا بهدف الاستثمار وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال الواعد.

وقال عبدالرضا حسن رئيس مركز ادارة شركة سراج المتحدة، وكيل مركز السياحة العلاجية بالسلطنة: نتطلع إلى مزيد من التجاوب والتفاعل من قبل الجهات المعنية مثل وزارتي السياحة والصحة للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات بهدف الاطلاع على الأفكار المطروحه وبحث الاستفادة منها. ويتميز المؤتمر هذا العام بتدشين نظام "ستارت اب"، وما يصاحبه من تطبيقات خدمية في مجال السياحه العلاجية، والتعريف بمختلف أنواع السياحة، كما كان للمعرض المصاحب دور في التعريف بمختلف الأنشطة والخدمات السياحية التي تقدمها المؤسسات ورواد الأعمال. ونتطلع خلال العام المقبل إلى وجود ركن خاص بالسلطنة في المعرض بهدف التعريف بمقومات السياحه العلاجية وفرص التعاون السياحي بين السلطنة وإيران في هذا المجال.

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