نقلة نوعية في الانتخابات

مرَّت مرحلة التصويت عن بُعد في انتخابات أعضاء مجلس الشورى في الفترة التاسعة في يُسر، وسط سلاسة في التصويت للناخبين العُمانيين في الخارج وأعضاء اللجان الانتخابية، وكذلك للإعلاميين الذين سيقومون بتغطية الانتخابات لاحقا في يوم التصويت بالداخل، والمقرر الأحد المقبل 27 أكتوبر الجاري.

وهذا التصويت يُمثِّل نقلة نوعية على أكثر من مستوى؛ أولا: أنَّ هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها لجميع الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي والمقيمين خارج السلطنة في أي مكان في العالم من التصويت في الانتخابات؛ حيث كان الأمر يقتصر على العُمانيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي فقط، وكان يتعين عليهم الذهاب إلى مقر السفارات العمانية في هذه الدول. ثانيا أنَّ التصويت هذه المرة إلكترونيًّا، وتم عبر تطبيق إلكتروني سهل ومتاح للجميع وفق الضوابط المعلن عنها سابقا. الأمر الثالث أنَّ هذه المرحلة من الانتخابات وأيضا الانتخابات في الداخل، يتم فيها فرز الأصوات إلكترونيًّا؛ بما يعزز من نزاهة وشفافية النتائج.

... إنَّ مسيرة الشورى العُمانية ماضية في طريقها نحو تعظيم مشاركة المواطن في عملية صناعة القرار؛ من خلال اختيار ممثليه في مجلس الشورى، الذي تنتظره مهام ومسؤوليات وطنية كبيرة.