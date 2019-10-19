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تركيا تهدد مقاتلي الأكراد بـ"تحطيم الرؤوس"

السبت 19 أكتوبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

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أنقرة – رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إنه سيناقش انتشار قوات الحكومة السورية في منطقة آمنة مزمع إقامتها في شمال سوريا خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع لكنّه حذر من أنّ أنقرة "ستنفذ خططها" ما لم يتم التوصل لحل.

واتفقت تركيا والولايات المتحدة يوم الخميس على وقف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا لمدة 5 أيام لحين انسحاب المقاتلين الأكراد من "المنطقة الآمنة".

وسيزور أردوغان سوتشي لإجراء محادثات مع بوتين بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها. وخلال مراسم افتتاح في إقليم قيصري في وسط البلاد قال أردوغان إن تركيا "ستحطم رؤوس" المقاتلين الأكراد في شمال سوريا إذا لم ينسحبوا من المنطقة في غضون مهلة الخمسة أيام المحددة لهم.

ومن جانبه قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس إن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل. وقال أكار "أوقفنا العملية لخمسة أيام. في تلك الأثناء سينسحب الإرهابيون من المنطقة الآمنة وسيتم جمع أسلحتهم وتدمير مواقعهم. إذا لم يحدث ذلك فسنواصل العملية". وأضاف في حدث أقيم في مدينة قيصري "استعداداتنا تامة. حال صدر الأمر المطلوب فسيكون جنودنا مستعدون للتوجه إلى أي مكان".

 

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