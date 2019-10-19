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المرهون يترأس جلسة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر "التنمية الإدارية" بالمغرب

السبت 19 أكتوبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

المرهون يترأس جلسة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر "التنمية الإدارية" بالمغرب

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية جلسة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر التاسع عشر بعنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، الذي عقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة.

وشارك في المؤتمر عدد من أصحاب المعالي الوزارء العرب بأوراق عمل هامة. ويأتي اختيار السلطنة لترؤس هذه الجلسة تقديراً من المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدولة المستضيفة، المغرب، لدور السلطنة، ممثلة بوزارة الخدمة المدنية في دعم العمل العربي المشترك والقضايا التي تتبناها المنظمة ومنها التنمية المستدامة. وتنفذ المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالمغرب.

واستعرض المؤتمر عددا من المحاور الرئيسة منها متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتوطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، واستعراض آليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، ومناقشة الإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية نحو تحقيق أجندة 2030، إضافة الى استعراض خيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

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