منتخبنا العسكري يلاقي نظيره اليوناني ضمن منافسات دروة الألعاب العسكرية في الصين.. اليوم

من الصين: النقيب/ سعيد بن خالد النافعي

تصوير: الرقيب أول/ مقبول بن سالم الرحبي

تتواصل مشاركة البعثة العسكرية لقوات السلطان المسلحة في دورة الألعاب العسكرية والمقامة حاليا بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية والتي تستمر حتى (27) من أكتوبر الجاري.

ويلتقي منتخبنا العسكري لكرة القدم اليوم مع منتخب اليونان العسكري، وذلك في مباريات الجولة الثالثة من دوري المجموعات، يأتي هذا اللقاء بعد تحقيق منتخبنا لفوزه الثاني على نظيره المصري بهدف نظيف ليكون منتخبنا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط متطلعا لتجاوز نظيره اليوناني اليوم.

وكانت البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة قد شاركت يوم الجمعة في حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، والتي تقام كل أربع سنوات وبمشاركة نحو 10 آلاف رياضي من أكثر من 100 دولة من أصل 140 دولة عضو في الاتحاد الدولي للرياضة العسكرية، و قد مثل قوات السلطان المسلحة في هذه الفعالية العميد الركن خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس أركان قوات السلطة المسلحة.

وتتنافس الدول المشاركة في هذه الدورة في (28) لعبة رياضية، وتشارك فيها قوات السلطان المسلحة بخمس فرق رياضية، وهي كرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، والرماية، وألعاب القوى، والقفز المظلي.

وبهذه المناسبة صرح العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة قائلاً: "حظيت الرياضة العسكرية في قوات السلطان المسلحة باهتمام كبير، ومن خلال إقامة العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية والمشاركات الدولية، كما دأبت قوات السلطان المسلحة على المشاركة في مثل هذه المناسبات العسكرية الرياضية الدولية بكفاءات عالية تعكس مدى الانضباط والربط العسكريين الذي تتميز به قوات السلطان المسلحة".

كما تحدث المقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي رئيس البعثة قائلاً: "جاءت فكرة المشاركة في هذه الدورة لتخدم هدفين أساسيين، الأول هو المشاركة والمنافسة لتحقيق المراكز الأولى في الدورة وحصد أكبر عدد من الميداليات لرفع علم السلطنة عاليا خفاقاً في المحافل الدولية، والهدف الثاني هو كسب مزيد من الخبرة ودعم المنتخبات الوطنية بكوادر ذات خبرة أوسع من منتسبي قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية و شؤون البلاط السلطاني في مختلف الألعاب الرياضية، متمنين كل التوفيق والنجاح لجميع المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب العسكرية".