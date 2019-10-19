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موظفات "التراث والثقافة" يحتفلن بـ"يوم المرأة العمانية" بالبطولات الرياضية

السبت 19 أكتوبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

موظفات "التراث والثقافة" يحتفلن بـ"يوم المرأة العمانية" بالبطولات الرياضية

مسقط - الرؤية

احتفلتْ وزارة التراث والثقافة، الخميس الماضي، بيوم المرأة العُمانية؛ وذلك بتنظيم يوم رياضي في لعبة البولينج بمركز أفينيوز التجاري بالخوير؛ تكريما لجميع الموظفات بالوزارة، بناءً على مباركة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، وبإشراف من دائرة العلاقات العامة.

وجاء الاحتفال بيوم المرأة العمانية مغايرا ومختلفا وبثيمة رياضية وبروح تنافسية؛ حيث نظمت الوزارة بطولة في لعبة البولينج لجميع موظفات الوزارة البالغ عددهن 120 موظفة، وقد قسمت إلى 12 فريقا. وقد اقترنت أسماء الفرق المشاركة بمسميات لآثار تاريخية وفنون شعبية؛ وهي: سمهرم، قلهات، فتح الخير، سلوت، أرض اللبان، طرق الحرير، بات، العازي، البرعة، التغرود، الرزفة والعيالة.

وعبَّرت موظفات الوزارة عن فرحتهن بهذا اليوم وهذا الاحتفاء؛ حيث أبدت السيدة ريا بنت عبدالحميد البوسعيدية من فريق العازي فرحتها بالمناسبة.. قائلة: "من الجميل أن تتواجد نساء الوزارة في هذا التجمع غير المألوف في بطولة البولينج للسيدات التابعة لوزارة التراث والثقافة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية.

وقدم كل فريق قدراته الرياضية التي تحلى بها في هذه البطولة، واستمتعنا بكل تفاصيلها من الجانب الرياضي والاجتماعي؛ حيث تعرفنا على باقي الزميلات في جميع دوائر الوزارة واللائي لم يتسنَ لنا قبلاً التعرف على بعضهن بسبب واجبات العمل.

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