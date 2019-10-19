"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

الرستاق - طالب المقبالي

احتفلتْ وزارة التنمية الاجتماعية بيوم المرأة العُمانية -الذي يُصادف 17 أكتوبر من كل عام- وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حُجيجة بنت جيفر بن سيف آل سعيد، وبحضور معالي الشيخ مُحمَّد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وعدد من أصحاب المعالي ومحافظ جنوب الباطنة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والعسكرية، ورئيسات جمعيات المرأة العمانية بمختلف محافظات السلطنة؛ وذلك في الاحتفال الذي أقيم على مسرح كلية التربية بالرستاق.

من جانبه، قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، إنَّ المرأة العمانية شريكة في التنمية؛ حيث أولت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- المرأة منذ بزوغ النهضة المباركة الرعاية والاهتمام؛ إيمانا من جلالته -أعزه الله- بدور المرأة المساهم والمكمل في البناء والتنمية، وتحققت هذه الرؤية الحكيمة بعد أن تهيَّأت للمرأة كل أسباب النجاح.

وأضاف محافظ جنوب الباطنة أنَّ المرأة توافرت لها فرص التعليم الذي مهد لها الطريق في أن يكون لها دور ريادي في خدمة المجتمع، والعمل على رقيه وتطوره يدا بيد مع الرجل.

وأوضح سعادته أنَّ المكانة التي حظيت بها المرأة العمانية على جميع الأصعدة تكللت من خلال ندوة المرأة العمانية التي أقيمت بولاية صحار عام 2009 بتخصيص السابع عشر من أكتوبر من كل عام يوما للمرأة العمانية، وهو بلا شك وسام فخر واعتزاز لكل نساء عمان بهذه الثقة والتقدير السامي من عاهل البلاد المفدى.

وبدورها، قالت شاكرة بنت خصيب البوسعيدية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية الرستاق: إنَّ احتضان المحافظة للاحتفال بيوم المرأة العمانية لهذا العام هو تكريم لكل نساء السلطنة؛ لأن يشاركن أخواتهن من كل محافظات السلطنة بهذه المناسبة. وأضافت: إنَّ جمعيات المرأة العمانية الست في كافة ولايات المحافظة أسهمت في الارتقاء بالمرأة من خلال حزم البرامج والدورات التدريبية التي خدمت المجتمع والمرأة العمانية. هنيئا للمرأة العمانية في مختلف ميادين العمل والعطاء، وسوف تظل المرأة العمانية مكملة لمسيرة الخير والعطاء لهذا الوطن العزيز، تحت قيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

واشتمل الاحتفال على عدد من الفقرات؛ افتُتحت بآيات من الذكر بعنوان "جلسة الكتاتيب"، بعد ذلك توالت فقرات الحفل؛ حيث ألقت رحمة بنت مبارك النوفلية رئيسية جمعية المرأة العمانية بالمصنعة، كلمة عن هذه المناسبة؛ قالت فيها: من دواعي سروري أن أقف اليوم في يوم المرأة العمانية الذي يجمعنا بكم هذا العام في محافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق الزاخرة بالمقومات السياحية وبلد العلم والعلماء. وأضافت: إن هذا اليوم الذي تغمرنا فيه الفرحة، وتحيط بنا أجواء السعادة بلقياكم، وباسمي وباسمنا جميعا نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان لباني النهضة المباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتكرمه بتخصيص هذا اليوم من كل عام يوما للمرأة العمانية تكريما لها على دورها في التنمية.

بعد ذلك، قُدِّمت لوحة بعنوان "تحايا" وهي لوحة ترحيبية لراعية الحفل والحضور والمشاركين والمشاركات في هذا اليوم، ثم تم تقديم عرضا عن جمعيات المرأة العمانية بعنوان "عطاء لا ينضب"، لخَّص من خلاله التطور الكبير التي حظيت به تلك الجمعيات من مبان وغيرها والدعم الكبير الذي حظيت به من قبل قائد البلاد المفدى، ثم تم عرض لوحة فنية غنائية بعنوان "شكرا لقابوس".

واستعرضتْ أميرة المعولية من بنك التنمية العماني، منجزات بنك التنمية والدعم الذي يقدمه من مشاريع وغيرها ومدى الاستفادة الكبيرة لأفراد المجتمع من مزايا من قبل بنك التنمية والمشاريع المقدمة للمرأة العمانية. كما استعرضت الشركة العمانية للاتصالات "عمانتل" مشاريع الشركة والدعم المقدم للمرأة العمانية وتم الإعلان عن الجائزة المخصصة للمرأة والجوائز المخصصة لجمعيات المرأة العمانية بالسلطنة؛ حيث فازت جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط بالمركز الأول بمبلغ 8000 ريال عماني. بعد ذلك، تم تدشين لوحة "الدراسات" عبارة عن بحوث دراسية في مجال المرأة العمانية.

وفي الختام، قامت راعية الحفل صاحبة السمو السيدة حُجيجة آل سعيد بتكريم الجمعيات المشاركة في الحفل والمشاركين والمشاركات والشركات الداعمة.