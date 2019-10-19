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السلطنة تشارك في مؤتمر "مراكش الدولي للعدالة"

السبت 19 أكتوبر 2019 07:09 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في مؤتمر "مراكش الدولي للعدالة"

مسقط - الرؤية

يَرأس مَعَالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، وفدَ السلطنة المشارك في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، حول موضوع "العدالة والاستثمار.. الرهانات والتحديات"، والمقرر عقده في المملكة المغربية، خلال يومي 21 و22 أكتوبر الجاري.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع البارزة؛ منها: تحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف التكنولوجيا المعلوماتية، ومقومات العدالة الرقمية وأثرها على الاستثمار، ورهانات التكتلات الإقليمية.

ويضم وفد السلطنة سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، وفضيلة المستشار ماجد بن عبدالله العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري، وعدد من المسؤولين بالجهات ذات الصلة.

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