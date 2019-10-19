"الخدمات الصحية" تناقش تعزيز المبادرات المجتمعية في 7 قرى بشمال الشرقية

إبراء - علي برياء

نظَّمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية -ممثلة بدائرة المبادرات المجتمعية- أمس، الاجتماع الثالث لمشرفي الخدمات الإدارية والمالية والمثقفات الصحيات بالمؤسسات الصحية بولايات المحافظة، برئاسة سعود بن عامر النظيري مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية.

واشتملَ الاجتماع على تقديم عرض إنجازات مشرفي الخدمات الأدارية والمالية بالمؤسسات الصحية بولايات محافظة شمال الشرقية، في المبادرات الصحية المجتمعية، وتعزيزها، وأهمية التعاون مع المثقفات الصحيات، ومناقشة واقع القرى الصحية بالولايات -والتي بلغت 7 قري صحية على مستوى المحافظة- ومعرفة سير عملها لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وتضمَّن الاجتماع محاضرة تعريفية حول إدارة المخاطر والأزمات ودور المشرفين الإداريين والمثقفات الصحيات، والتعريف بمسابقة حملة أمان للغرق، ومناقشة وآلية اختيار مجموعات صحة المجتمع، وواقع اللجان الصحية والعمل بالمسابقة الوطنية للحد من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحديات التي يواجهها مشرفو الخدمات الإدارية والمالية والمثقفات الصحيات في المحافظة.