الحوسني يستعرض مع مسؤول أمريكي مهام وأدوار "حقوق الإنسان"

مسقط - الرؤية

التقى المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، سعادة السفير جون ريتشموند المسؤول عن مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية؛ وذلك في مقر اللجنة.

ورحَّب رئيس اللجنة بالوفد، وقدم لهُ إيجازاً عن اللجنة، وأهدافها، وآلية عملها، والواجبات التي تقوم بها، ودورها في مجال التوعية والتثقيف، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وجهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

من جانبه، عبر سعادة السفير عن سعادته بزيارة اللجنة، وتقديره للجهود التي تقوم بها، مُعربًا عن أمله لمزيد من التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.