ندوة حول التمكين الاقتصادي في الكامل والوافي بمشاركة دائرة الصناعات الحرفية

الكامل والوافي - الرؤية

نظَّمت دائرة التنمية الاجتماعية بجعلان بني بوحسن ندوة "ومضة أمل"؛ بمشاركة دائرة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب الشرقية، وفرع صندوق الرفد بجنوب الشرقية، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"؛ وذلك بولاية الكامل والوافي، تحت رعاية الشيخ عبدالملك بن مهنا الهنائي نائب والي الكامل والوافي.

واستهدفتْ الندوة أصحاب المشاريع والباحثين عن عمل، ومن يرغب بتحسين دخله الاقتصادي، وناقشت موضوع التمكين الاقتصادي، كما سلطت الضوء على عدة محاور تتعلق بمشروع الرفد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض إنجازات عدد من المشاريع المنفذة ممن أسسوا مشاريع ناجحة أصبحت تُدر عليهم مردودا اقتصاديا والتي تم تمويلها من قبل مشروع الرفد.

من جانبه، أكد خصيب بن راشد الرزيقي مدير دائرة التنمية الاجتماعية بجعلان بني بو حسن، أنَّ مثل هذه الفعاليات لها أهمية كبيرة لتعريف المجتمع بمثل هذه المشاريع. وأشار إلى أنَّ الدائرة ومنذ بداية هذا العام نفذت ما يقارب الـ25 برنامجا توعويا؛ تمثلت في ندوات ومحاضرات تنوعت بين: الطلاق وأثره في المجتمع، والابتزاز الإلكتروني، والإساءة وحقوق الطفل، وبرامج أخرى ترفيهية مختلفة؛ شملت أيضا المسنين والمعاقين.

وتمَّ تنفيذ هذه البرامج في عدد من مدارس ولايتي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي نطاق عمل الدائرة وجمعيات المرأة والمجالس العامة والأندية.