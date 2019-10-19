الحوسني يترأس اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي بمحافظة مسقط

مسقط - الرؤية

تَرَأس سَعَادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، اجتماعَ لجنة التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي للخدمات الصحية بمحافظة مسقط، بحضور الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية المديرة العامة للخدمات الصحية بالمحافظة، وعدد من المسؤولين بالمديرية وبمستشفيات النهضة والمسرة؛ وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى المديرية بدارسيت.

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع الصحية المدرجة، إلى جانب استعراض المؤشرات الصحية والزيارات الميدانية التي قامت بها الدكتورة فاطمة العجمية لعدد من المؤسسات الصحية بالمحافظة، وإنجازات لجنة التنسيق والمتابعة بالمحافظة خلال الفترة الماضية، علاوة على استعراض أبرز الصعوبات والتحديات في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتي تواجه تقديم الخدمات الصحية للمرضى بالمحافظة.

واستعرضَ الاجتماع أهمَّ التحديات في مستشفيات النهضة والمسرة، وبحث خطة العمل في هاتين المؤسستين، والتي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة فيها مستقبلا، إلى جانب مناقشة التقارير الإحصائية وجميع البيانات من مختلف مؤسسات الرعاية الصحية الاولية بمحافظة مسقط.

وفي نهاية الاجتماع، ثمَّن سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، جهود جميع العاملين على تقديم وتجويد العمل الصحي، مُقدِّما شكره وتقديره لهم، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها المديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة خلال الحملات الصحية الماضية، والتي تكللت بالنجاح وخرجت بصورة طيبة.

يُشار إلى أنَّ انعقاد جلسات هذه اللجنة جاء بعد إصدار معالي وزير الصحة قرارًا وزاريًّا يقضي بإنشاء لجان مركزية تسمى "لجان التنسيق والمتابعة لأعمال القطاع الصحي للخدمات الصحية بالمحافظات"؛ ضمن جهود وزارة الصحة لمتابعة الوضع الصحي والخطط التنموية والإستراتيجية للخدمات الصحية بالمحافظات، والعمل على ضمان تحقيق أقصى مستويات الجودة في الرعاية الصحية، ومتابعة خطط التأهب الوبائي والاستجابة الطبية والصحة العامة في حالات الكوارث والأزمات.