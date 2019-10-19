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"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

السبت 19 أكتوبر 2019 07:05 م بتوقيت مسقط

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عبري – ناصر العبري

واصلت إدارة البيئة والشؤون المناخية أعمال التشجير في يومها الثالث على التوالي ضمن مبادرة "أشجار" والتي انطلقت الخميس الماضي من الكلية التقنية بعبري.

  وقال المهندس طارق بن حسن المعمري، مدير ادارة البيئة والشؤون المناخية بالظاهرة، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لزراعة النباتات والأشجار البرية والتوسع في زراعتها بالإضافة لجهود التوعية وتثقيف المجتمع للمشاركة في زيادة رقعة الأرض الخضراء.

وأضاف المعمري أنّ وزارة البيئة تسعى لمكافحة التصحّر وتوثيق الإرث الحضاري للسلطنة بربط الماضي بالحاضر تحقيقا للتنمية المُستدامة بتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في استزراع الأشجار البرية وتقليل التلوث وتخفيض درجات الحرارة ولدعم حياة كثير من الكائنات الحية.

وساهمت المبادرة في توفير واستزراع ما يقارب ١٥٠ شتلة في مصنع ومحجر كروم شركة عابر الأمواج بمنطقة قرن الكبش بولاية عبري ومشاركة موظفين من الإدارة وشركة عابر الأمواج تم من خلالها استزراع الأشجار البرية ومنها السدر والغاف والشوع، ومد أنابيب المياه وتوصيلها من خزان المياه لري تلك الأشجار، والاهتمام بها.

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