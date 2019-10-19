"مهرجان الثقافة" ينشر إبداعات الموسيقى والإنشاد ومهارات المسرح

مسقط - الرؤية

واصل "مهرجان الثقافة" الذي تنظمه وزارة التراث والثقافة إلى 23 من أكتوبر الجاري عروضه المتنوعة بين المسرحية، والإنشادية، والشعرية، وفن التصوير، والغناء، وغيرها.

التصوير الضوئي.

وشهد الخميس الماضي تنظيم معرض مسابقة التصوير الضوئي، والذي حمل عنوان "تراثنا ثقافتنا" في مركز جراند مول مسقط، وكان الافتتاح الرسمي للمعرض في الساعة السادسة مساء برعاية السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للفنون.

وتضمّن الافتتاح الرسمي إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في المراكز الأولى للمسابقة، وإعلان الفائزين الخمسة بالجوائز التشجيعية، وحقق المركز الأول المصور مهند بن منير البدوي وفاز بمبلغ 700 ريال عماني، والمركز الثاني حققه المصور سالم بن صباح الوهيبي وفاز بمبلغ 500 ريال عماني، والمركز الثالث المصور عبدالله بن علي الهاشمي وفاز بمبلغ 300 ريال عماني.

فيما ذهبت الجوائز التقديرية لكل من المصورين موسى بن سليم الحجري وفقير بن عيد البلوشي وسعيد بن علي الوهيبي وعلي بن حمد الغافري وخالد بن جمعة الغيلاني، وخصصت المسابقة لكل منهم بملبغ ١٠٠ ريال عماني.

وتضمّن المعرض 29 صورة، اشتركت في محور "التراث الثقافي غير المادي" وتمّت المسابقة بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي.

وتهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على التنوع والثراء للتراث الثقافي غير المادي العماني، من خلال المشاركة في المسابقة، وتشجيع المواهب العمانية على ممارسة هواياتها في مجال التصوير الضوئي، كما تهدف المسابقة إلى حث الموهوبين من المصورين العمانيين على توظيف هذا الإرث الثقافي من خلال أعمالهم الفوتوغرافية، وتأصيل التراث العماني في نفوس الناشئة، ومن الأهداف العمل على إعداد مكتبة صور فوتوغرافية لمختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي العماني.

وضمّت لجنة تحكيم المسابقة كل من المصور أحمد الطوقي، والمصور الفارسي، والمصور حمد الغنبوصي، والمصور عبدالرحمن العدوي. وقدم للمسابقة أكثر من 250 عملا لأكثر من 70 مشاركا.

وفي إحدى الساحات الداخلية للمركز التجاري أفنيوز مول، قدمت جماعة المسرح بكلية الشرق الأوسط يوم الخميس الماضي العمل المسرحي "حارة الفنون"، ضمن الأعمال المسرحية لمسرح الشارع، تقوم فكرة العمل على قصة شاب موهوب اسمه جمعة، يحاول جمعة بقدر الإمكان تطوير موهبته في مجال الرسم، والجميع يرفض موهبته تماما، ويقع في صراع مع المجتمع من أجل موهبته في حارة الفنون، وصراع مع ذاته، وتدور أحداث العمل بين الإصرار والخذلان حتى ينتصر أحد الأمرين.

العمل من تأليف وإخراج محمد الكليبي، ومشاركة الممثلين أحمد الرواحي، وخالد الكعبي، ومصطفى السليمي، وإبراهيم السيابي، وعزير الزدجالي.

الأمسية الشعرية

وضمن "مهرجان الثقافة" أقيمت في ولاية محضة يوم الخميس كذلك الأمسية الشعرية "على وتر القصيدة"، وذلك في مدرسة وادي الحيول للتعليم الأساسي، برعاية المكرم الشيخ سالم بن عبدالله آل ديين الكعبي عضو مجلس الدولة، بمشاركة الشعراء خالد بن عبيد المعني وخليفة بن حماد الكعبي وعلي بن عبدالله الكعبي وعلي بن محمد المسماري الشامسي وبمشاركة عازف العود الفنان جاسم الشامسي.

الصلصال

وكان أطفال السرطان في المستشفى السلطاني على موعد مع ورشة حول استخدام الصلصال في التشكيل وإنتاج الأعمال الفنية، وذلك صباح يوم الخميس.

أمسية إنشادية

أمّا يوم الجمعة فأقيمت بولاية نزوى أمسية إنشادية، قدمتها مجموعة من المنشدين وفرقتان إنشاديتان، أما المنشدون فهم جلال الخويطري، وبدر الدرمكي، ومحمد الشريقي، والمعتصم الشريقي، وداوود السليمي، والمنشدتين عهد الشكيلية، ووعد الهاشمية، والفرقتان هما فرقة البيان الإنشادية من ولاية إبراء، وفرقة لحن الإبداع الفنية من بركة الموز، وأقيمت الأمسية الإنشادية برعاية المكرم خلفان بن صالح الناعبي عضو مجلس الدولة.

أمسية غنائية

فيما قدّمت فرقة "مملكة الموسيقي" أمس الأول الجمعة حفلة غنائية في جراند مول مسقط، برفقة المغني منتصر البلوشي، وعازفي الجيتار أحمد البلوشي وخميس البلوشي، وعثمان البلوشي عازف بيز جيتار، وسميح البلوشي عازف كيبورد، ومحمد البلوشي عازف درامز، وكل من ماجد الزدجالي ومحمود الزدجالي عازفي الإيقاع.