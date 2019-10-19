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على مدار يومين متتاليين

مستشفى "دبا" ينظم ورشتي عمل للطاقم الطبي والتمريضي

السبت 19 أكتوبر 2019 07:03 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 نظم مستشفى "دبا" بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم، وعلى مدار يومين متتاليين ورشتي عمل حول تخطيط القلب، وطوارئ الجهاز القلبي الوعائي، بمشاركة أكثر من 50 من الأطباء والهيئة التمريضية. حيث تم اعتماد الورشة من قبل المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وحاضر فيها الدكتور محمود بن ناصر الرحبي استشاري أول طب الطوارئ.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة بنت سليمان الشحية رئيسة مستشفى دبا، إنّ تنظيم الورشتين يأتي لإثراء المهارات العلمية والعملية للفئات الطبية والتمريضية العاملين بالمستشفى والمراكز الصحية المجاورة وتزويدهم بأبرز ما توصل إليه العلم في مجالات العناية الحرجة للقلب وأبرز الحالات الطارئة للقلب، والتي تصل لأقسام الطوارئ، وكيف يتم تشخيصها وعلاجها بصورة سريعة ودقيقة تسهم في إنقاذ المريض وبكفاءة عالية.

وأضافت الشحية أنّ برنامج الورشتين عبارة عن جلسات نظرية حول كيفية التعامل مع فاقد الوعي وإنعاش القلب الأساسي والمتقدم واستعراض عدد من المهارات اللازمة في كيفية تحليل وقراءة تخطيط القلب وتشخيصها وعلاجها، كما قام المحاضر كذلك بعمل تمارين وامتحانات عملية للمشاركين تناولت عددا من الحالات المختلفة التي تصل لأقسام الطوارئ وكيفية تشخيصها والتعامل معها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات الطارئة على الجهاز القلبي الوعائي، والتركيز على تقديم كافة المعلومات حول أدوية الطوارئ وكيفية استخدامها.

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