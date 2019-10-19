ارتفاع عينات الأحجار الكريمة المفحوصة بـ 27%

مسقط – الرؤية

ارتفع عدد عينات الأحجار الكريمة التي تمّ فحصها حسب الفئات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 27.24 في المائة بتسجيل 355 عينة، مقارنة بـ 279 عينة تم فحصها خلال نفس الفترة من العام 2018م.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنّ عينات الفحص في الفئة الأولى ارتفعت بنسبة 13.5% في الربع الثاني من العام الحالي بتسجيل 277 عينة، مقارنة بـ 244 عينة تم فحصها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتتمثل الفئة الأولى من العينات في الألماس والياقوت والزفير الأزرق والزمرد والأوبال الأسود والدمانتويت والاكسندرايت وكريسوبريل عين القط، إضافة إلى الأحجار الكريمة الصناعية المصنعة بالطرق الحديثة والأحجار المفردة والمثبتة على المجوهرات والتي تزيد أو تقل عن عشر أحجار والأحجار غير المصقولة.

وأشارت دائرة الإحصاء بالوزارة إلى أن الأحجار الكريمة من الفئة الثانية تمثلت في الأحجار المصنعة بالطرق القديمة، وتشمل الأحجار المفردة والمثبتة على المجوهرات والتي تزيد أو تقل عن عشرة أحجار والأحجار غير المصقولة ارتفعت بنسبة 122.2% في الربع الثاني من العام الحالي من خلال تسجيل 60 عينة، مقارنة مع 27 عينة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت الفئة الثالثة من الأحجار الكريمة والتي تتمثل في الأشكال البلاستيكية والزجاجية والمقلدة وغيرها بنسبة 125.0% في الربع الثاني من العام الجاري من خلال تسجيل 18 عينة، مقارنة مع 8 عينات مسجلة في نفس الفترة من العام 2018.