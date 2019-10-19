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"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

السبت 19 أكتوبر 2019 07:00 م بتوقيت مسقط

"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أصدرت شركة مسندم للطاقة نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام لنسبة من الأسهم التي يملكها المؤسسون، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي تفصيلي حول الإصدار صباح اليوم بفندق جراند حياة يحضره سلطان بن حمد البرطماني ممثلا عن مجموعة النفط العمانية وأوربك المساهم الرئيسي في الشركة، وعدد من المسؤولين بشركة مسندم للطاقة والمعنيين بالاكتتاب.

ووفق نشرة الإصدار فإن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع يبلغ 7.039 مليون ريال عماني، وستكون الأسهم المطروحة للاكتتاب العام من حصص المساهمين البائعين وهم: شركة النفط العمانية لتطوير المنشآت ش.م.م التي تملك نسبة 69.9% من الأسهم، وشركة أل جي إنترناشونال كوربوريشن التي تملك نسبة 30% من الأسهم، وشركة عمان إينرجي تريدينج كمباني لميتد التي تملك 0.1% من الأسهم.

ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 28.156 مليون سهم، تمثل 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للشركة وسيكون الاكتتاب مفتوحا للعمانيين وغير العمانيين أفرادًا وجهاتٍ اعتبارية، وبحد أقصى ما نسبته 10% من الأسهم المطروحة. ويتراوح نطاق سعر سهم الطرح من 260 بيسة إلى 325 بيسة.

وقد بدأت محطة توليد الكهرباء في مسندم التشغيل التجاري يوم 17 يونيو 2017 م، وقد بلغت تكلفتها 90.3 مليون ريال عماني، وتعمل شركة مسندم للطاقة حالياً على تحقيق إيراداتها من اتفاقية شراء الطاقة المحددة بـ 15 سنة والمبرمة مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وهي شركة مملوكة بالكامل لحكومة السلطنة بشكل غير مباشر، حيث تُلزم الاتفاقية شركة مسندم للطاقة بتشغيل وصيانة المحطة على السعة الكهربائية المتعاقد عليها، ومن تاريخ التشغيل التجاري، أصبحت شركة مسندم للطاقة ملزمة بتوليد وتوفير 120.7 ميغاواط تقريبًا من الطاقة الكهربائية.

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