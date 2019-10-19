السبت, 19 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

8.2% زيادة في إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أغسطس

السبت 19 أكتوبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

8.2% زيادة في إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أغسطس

 

 

مسقط - العمانية

 

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أغسطس 2019م بنسبة 2ر8 بالمائة لتصل إلى 141 مليونًا و329 ألف ريال عماني مقارنة بـ 130 مليونًا و653 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2018م، فيما بلغت نسبة الإشغال 52 بالمائة بنهاية أغسطس 2019م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ مليونًا و130 ألفًا و672 نزيلًا مسجلًا ارتفاع نسبته 9ر18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 التي بلغ عدد النزلاء خلالها 950 ألفًا و860 نزيلًا.

وبينت الإحصائيات أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية أغسطس 2019 ليبلغ عددهم 372 ألفًا و939 نزيلًا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 341 ألفًا و26 نزيل ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 140 ألفًا و853 نزيلًا والخليجيون 139 ألفًا و479 نزيلًا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية 49 ألفًا و149 نزيلًا، ومن الأميركيتين 42 ألفًا و648 نزيلًا إضافة إلى 10 آلاف و65 نزيلا من أوقيانوسيا و7 آلاف و722 نزيلًا من افريقيا و26 ألفًا و792 نزيلًا من الجنسيات الأخرى.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

22 سبتمبر 2019

9.3% زيادة في إيرادات فنادق السلطنة إلى نحو 128 مليون ريال

المزيد

15 أكتوبر 2018

8.7% زيادة في إيرادات الفنادق بنهاية أغسطس لأكثر من 132 مليون ريال

المزيد

10 يوليو 2019

95.5 مليون ريال إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أبريل

المزيد

23 أكتوبر 2017

6.6% زيادة في إنتاج السلطنة من الكهرباء بنهاية أغسطس.. والإجمالي نحو 25 ألف جيجاواط

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

جمعية الصحفيين العمانية تختتم ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

الاقتصاد - محلي

الاحتفاء بـ"المرأة العمانية" في صناعيتي الرسيل وسمائل و"الوطني للأعمال"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة