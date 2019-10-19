8.2% زيادة في إيرادات فنادق السلطنة بنهاية أغسطس

مسقط - العمانية

ارتفعت إيرادات الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في السلطنة بنهاية أغسطس 2019م بنسبة 2ر8 بالمائة لتصل إلى 141 مليونًا و329 ألف ريال عماني مقارنة بـ 130 مليونًا و653 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2018م، فيما بلغت نسبة الإشغال 52 بالمائة بنهاية أغسطس 2019م.

وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول المؤشرات الرئيسية للفنادق ذات التصنيف 3 إلى 5 نجوم إلى أن إجمالي عدد النزلاء حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ مليونًا و130 ألفًا و672 نزيلًا مسجلًا ارتفاع نسبته 9ر18 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 التي بلغ عدد النزلاء خلالها 950 ألفًا و860 نزيلًا.

وبينت الإحصائيات أن النزلاء الأوروبيين شكلوا العدد الأكبر من مجموع النزلاء بنهاية أغسطس 2019 ليبلغ عددهم 372 ألفًا و939 نزيلًا تلاهم النزلاء العمانيون الذين بلغ عددهم 341 ألفًا و26 نزيل ثم النزلاء الآسيويون الذين بلغ عددهم 140 ألفًا و853 نزيلًا والخليجيون 139 ألفًا و479 نزيلًا والعرب من الدول العربية الأخرى غير الخليجية 49 ألفًا و149 نزيلًا، ومن الأميركيتين 42 ألفًا و648 نزيلًا إضافة إلى 10 آلاف و65 نزيلا من أوقيانوسيا و7 آلاف و722 نزيلًا من افريقيا و26 ألفًا و792 نزيلًا من الجنسيات الأخرى.