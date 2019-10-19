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السلطنة تختتم مشاركتها في المعرض التجاري الدولي للصيد بفرنسا

السبت 19 أكتوبر 2019 06:57 م بتوقيت مسقط

السلطنة تختتم مشاركتها في المعرض التجاري الدولي للصيد بفرنسا

مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة في المعرض التجاري الدولي للصيد في فرنسا ITCHMER الذي يعد المعرض التجاري الدولي الوحيد في فرنسا المخصص لتقنيات ومعدات وخدمات صناعة الصيد؛ بما في ذلك التصنيع والإنتاج إلى جانب كل ما يتعلق بالقطاع السمكي من بناء السفن إلى التسويق والبحث والتطوير والتدريب والإدارة والموانئ.

وتأتي مشاركة السلطنة في المعرض كضيف شرف بدعوة من اللجنة المنظمة، وقد شاركت السلطنة بوفد برئاسة سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية. وضم الوفد ممثلو الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إثراء وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وغرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ومجلس الأعمال العماني الفرنسي والشركات العاملة في القطاع السمكي مثل شركة الأسماك العمانية وشركة أنوار الجازر وشركة الوسطى لصناعات السمكية وشركة فخر البحار والشركة العمانية للاستزراع السمكي وشركة المحطات المتصلة للأسماك ومؤسسة المرادم للتجارة.

وتضمن برنامج عمل الوفد زيارة مصانع تصنيع السفن والمراكز والمعاهد التدريبية في مجال الصيد وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة وموانئ الصيد وأسواق الجملة للاطلاع على تجاربهم في كل المجالات المختصة بالقطاع السمكي، إلى جانب تنظيم لقاءات ثنائية بين الجانبين العماني والفرنسي؛ لتعزيز فرص التعاون بين الشركات المعنية.

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