غدا.. ندوة لتعريف النساء بأحكام قانون العمل

مسقط – الرؤية

تنظم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية غدا ندوة للتعريف بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وذلك في فندق سندس روتانا برعاية المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضوة مجلس الدولة وعميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، بهدف توعية العاملات بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة.

وقالت شكيلة البلوشية المديرة المساعدة لدائرة الخدمات العمالية بالوزارة: تولي الوزارة اهتماما كبيرا برفع مستوى وعي المرأة بتشريعات العمل والقوانين الخاصة بها والتي كفلها المشرع وهو أمر مهم، وتهدف الندوة إلى إبراز القوانين التي كفلت حقوق المرأة بهدف أن تتعرف العاملات بشكل مباشر على المواد التي تضمن حقوقها ومصالحها، لضمان تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وستتضمن الندوة عرض أوراق عمل عن المستحقات التأمينية وأخرى عن قانون العمل إلى جانب استعراض تجربة أحد النماذج النسائية المجيدة.