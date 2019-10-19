السبت, 19 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

غدا.. ندوة لتعريف النساء بأحكام قانون العمل

السبت 19 أكتوبر 2019 06:56 م بتوقيت مسقط

غدا.. ندوة لتعريف النساء بأحكام قانون العمل

مسقط – الرؤية

تنظم وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية غدا ندوة للتعريف بأحكام قانون العمل للنساء العاملات بمنشآت القطاع الخاص تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العمانية، وذلك في فندق سندس روتانا برعاية المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون عضوة مجلس الدولة وعميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، بهدف توعية العاملات بالقطاع الخاص بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة.

وقالت شكيلة البلوشية المديرة المساعدة لدائرة الخدمات العمالية بالوزارة: تولي الوزارة اهتماما كبيرا برفع مستوى وعي المرأة بتشريعات العمل والقوانين الخاصة بها والتي كفلها المشرع وهو أمر مهم، وتهدف الندوة إلى إبراز القوانين التي كفلت حقوق المرأة بهدف أن تتعرف العاملات بشكل مباشر على المواد التي تضمن حقوقها ومصالحها، لضمان تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة. وستتضمن الندوة عرض أوراق عمل عن المستحقات التأمينية وأخرى عن قانون العمل إلى جانب استعراض تجربة أحد النماذج النسائية المجيدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2019

ندوة لتعريف النساء بأحكام قانون العمل احتفالا بيوم المرأة العمانية

المزيد

06 أغسطس 2018

ندوة لتعريف مديري الموارد البشرية بأحكام قانون العمل

المزيد

15 مايو 2017

ندوة لتعريف العاملين في "اقتصادية الدقم" بأحكام قانون العمل

المزيد

15 يوليو 2017

ورشة للتعريف بأحكام قانون العمل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية: يوم المرأة العمانية يعزز جهود تمكين النساء في المجتمع

المحليات - أخبار

"التنمية الاجتماعية" تحتفل بالعطاء النسائي في المجتمع.. ورائدات أعمال يقدمن نماذج ناجحة

المحليات - أخبار

جمعية الصحفيين العمانية تختتم ملتقى الصحافة العماني البريطاني

المحليات - أخبار

"بيئة الظاهرة" تواصل استزراع ١٥٠ شتلة لأشجار البرية بقرن الكبش بعبري

المحليات - أخبار

"مسندم للطاقة" تطرح 40% من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للاكتتاب العام

الاقتصاد - محلي

الاحتفاء بـ"المرأة العمانية" في صناعيتي الرسيل وسمائل و"الوطني للأعمال"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة